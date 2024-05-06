https://news.day.az/world/1658251.html Турция приветствует готовность ХАМАСа принять предложение о перемирии
Турция приветствует готовность ХАМАСа принять предложение о перемирии
Турция приветствует готовность ХАМАСа принять режим прекращения огня с Израилем.
Как передает Day.Az, об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к народу после заседания Кабинета министров.
Он отметил, что "аналогичный шаг должен быть предпринят и Израилем".
Эрдоган также призвал западные страны оказать давление на Израиль в этом вопросе.
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