Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя

Популярность президента США Джо Байдена среди американцев снизилась до 36%, это самый низкий показатель почти за два года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно агентством Reuters и службой Ipsos 17-20 мая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно приведенным данным, в последний раз рейтинг американского лидера был на такой низкой отметке в июле 2022 года. В апреле текущего года положительно работу Байдена оценивали 38% респондентов.

23% участников опроса отметили, что считают наиболее серьезной проблемой в США состояние экономики. 21% главным образом обеспокоены проблемой политического экстремизма, 13% - нелегальной миграции в США.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Байден уже гарантировал себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) выдвижение кандидатом в президенты от демократов.

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