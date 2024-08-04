https://news.day.az/world/1679681.html Десятки населенных пунктов в Ливане остались без воды
Десятки населенных пунктов в Ливане остались без воды
Десятки населенных пунктов на юге Ливана остались без водоснабжения из-за пожара на подстанции после удара израильского беспилотника. Как передает Day.Az, об этом сообщает ливанская газета Al Akhbar в соцсети X.
"В результате удара беспилотника сгорела трансформаторная подстанция при объекте водоснабжения в Тайбе, прекратилось водоснабжение десятков населенных пунктов", - сказано в сообщении.
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