Десятки населенных пунктов в Ливане остались без воды

Десятки населенных пунктов на юге Ливана остались без водоснабжения из-за пожара на подстанции после удара израильского беспилотника. Как передает Day.Az, об этом сообщает ливанская газета Al Akhbar в соцсети X.

"В результате удара беспилотника сгорела трансформаторная подстанция при объекте водоснабжения в Тайбе, прекратилось водоснабжение десятков населенных пунктов", - сказано в сообщении.

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