Uber оштрафовали на рекордную сумму

Нидерландское Управление по защите данных (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) оштрафовало американский сервис заказа такси Uber на €290 млн за передачу персональных данных европейских водителей в США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что власти королевства сочли подобные действия компании нарушением Общего регламента по защите данных ЕС (General Data Protection Regulation, GDPR). Кроме того, по словам председателя AP Алейда Волфсена, Uber не обеспечила необходимый уровень защиты персональных данных водителей при передаче их в американскую штаб-квартиру. Так, компания собирала конфиденциальную информацию, включая платежные реквизиты и удостоверения личности водителей, а также медицинскую информацию, и хранила ее на американских серверах, не используя необходимые инструменты защиты личных данных.

Пресс-служба AP отмечает, что ведомство начало расследование в отношении Uber после того, как более 170 французских таксистов обратились в правозащитную организацию "Лига по правам человека", которая, в свою очередь, подала жалобу во французский регулятор в сфере защиты данных. При этом GDPR предусматривает, что компании, обрабатывающие данные в разных странах ЕС, должны работать с одним надзорным органом - в той стране, в которой находится региональная штаб-квартира компании. Европейская штаб-квартира Uber расположена в Нидерландах, именно поэтому AP по законодательству ЕС было уполномочено вести расследование в отношении сервиса заказа такси.

По информации агентства Reuters, Uber считает решение нидерландских властей ошибочным и необоснованным, компания намерена его оспорить.

Uber - американская международная компания, создавшая одноименное мобильное приложение для заказа такси. Компания была основана в 2009 году. Штаб-квартира Uber расположена в Сан-Франциско (штат Калифорния).

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