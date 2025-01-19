США развернули в Европе модифицированные термоядерные бомбы

Глава американского Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби заявила о размещении в Европе модифицированных гравитационных бомб B61-12.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по ее словам, "ядерный ландшафт" в мире сильно изменился, а многополярное мироустройство сложнее того, которое было раньше. Хруби отметила, что теперь "мыслимо", что "ядерное табу" может быть нарушено. Кроме того, появились новые угрозы. В сфере ядерного сдерживания Вашингтон сотрудничает в том числе с Лондоном.

"Мы вместе продвигаем наши взгляды на критически важную устойчивость цепочки поставок. НАТО сильно. Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты, и мы повысили осведомленность НАТО о нашем ядерном потенциале путем посещений нашего предприятия и других регулярных мероприятий", - заявила представитель управления.

В конце прошлого года стало известно, что США произвели первую партию модифицированных ядерных авиабомб. B61-13 является "более мощной версией B61-12". Усовершенствованное оружие предоставляет США дополнительные возможности для поражения более сложных и масштабных военных целей. В NNSA уточнили, что ее мощность достигает 360 килотонн.

Предыдущая версия авиабомбы B61-12 обладает меньшей мощностью (0,3-50 килотонн), однако она компенсируется за счет хвостового оперения, которое делает навигацию более точной. В случае ее сброса с самолета, бомба может автономно двигаться в сторону цели и при необходимости "подруливать" к ней.