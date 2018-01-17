Названы первые точные оценки температур в следующем веке

Температуры на Земле вырастут на 2,2-3,4 градуса Цельсия к концу столетия даже в том случае, если все страны будут пытаться исполнить обязательства в рамках Парижского соглашения по климату, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наше исследование почти полностью исключает то, что температуры на Земле или почти не изменятся, или же резко вырастут к концу столетия, и теперь мы лучше понимаем, что надо делать. Климат достаточно чутко реагирует на рост концентрации СО2, что вынудит нас бороться с этой проблемой, но не настолько сильно, что все наши усилия были бы бесполезными", - рассказывает Питер Кокс (Peter Cox) из университета Эксетера (Великобритания).

Большинство ученых, изучающих климат Земли, сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5-2 градуса Цельсия. В пользу этого говорят результаты замеров с десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море, и сотни компьютерных моделей климата планеты.

Политики и публика, с другой стороны, часто сомневается в подобных прогнозах по одной простой причине - разные прогнозы и просто результаты расчетов, выполненные в рамках одной и той же климатической модели, имеют чрезвычайно широкий разброс, что заставляет обывателей считать, что климатология является крайне неточной наукой.

К примеру, по последним оценкам Межправительственной группы экспертов по климату (IPCC) при ООН, среднегодовые температуры могут повыситься как на 1,5 градуса, так и на 4,5 градуса Цельсия к концу столетия. Последствия реализации каждого из этих сценариев будут радикально разными для экосистем Земли в целом и человечества в частности, что мешает как ведению переговоров, так и убеждению публики в том, что бороться с этой проблемой необходимо уже сегодня.

Кокс и его коллеги придумали остроумную методику для резкого уменьшения этих погрешностей и неточностей, обратив внимание на один феномен, который был открыт немецким климатологом Клаусом Хассельманом более 40 лет назад.

Он заметил, что краткосрочные вариации климата и длительные климатические тренды связаны между собой, что отражается в том, как быстро климат Земли приходит в норму после различных аномалий, длящихся мгновения по меркам климатологии. К примеру, то, как сильно меняются средние температуры на Земле в разные годы, зависит от того, как сильно климат планеты реагирует на рост или снижение в уровне СО2 или интенсивности света Солнца.

"Климатическую систему можно представить как пружину, на которую мы постепенно навешиваем новые грузы, а чувствительность климата к изменениям - как силу этой пружины. Чтобы понять, как они связаны друг с другом, нам нужно знать массу грузов, которые уже висят на пружине, и понимать, как быстро она реагирует на новую нагрузку. До недавнего времени мы не знали ни того, ни другого", - объясняет Кокс.

Ученым удалось измерить силу "климатической пружины", опираясь на идеи Хассельмана и наблюдения за тем, как сильно варьировались температуры между разными годами наблюдений. Используя эти замеры, им удалось показать, что двукратный рост доли СО2 в атмосфере Земли повысит среднегодовые температуры на 2,2-3,4 Цельсия, в среднем - на 2,8 градуса к концу столетия.

Подобные оценки, как надеются ученые, помогут политикам и дипломатам из разных стран прийти к общему знаменателю и сформулировать детальный пакет мер по борьбе с глобальным потеплением, который будет учитывать интересы всех жителей планеты и позволит удержать Землю от катастрофических изменений климата.