В Венгрии повысят цену за пользование платными автобанами

Министерство технологий и промышленности Венгрии объявило о новой цене на автомобильные виньетки, вступающие в силу с 1 января 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в указе, опубликованном в последнем номере правительственной газеты Magyar Közlöny, говорится, что стоимость 10-дневного стикера, позволяющего легковым автомобилям категории D1 пользоваться платными автодорогами, вырастет с 3820 форинтов до 5500 форинтов. Это почти 50-процентный скачок.

Цена месячного стикера увеличится с 5210 форинтов до 8900 форинтов, а цена годовой виньетки повысится с 46 тысяч 850 форинтов до 49 тысяч 190 форинтов.

В то же время, жители Будапешта смогут в течение года пользоваться дорогами в пределах округа Пешт, заплатив 5720 форинтов вместо прежних 5450 форинтов.