Tesla увеличила поставки

Производитель электроавтомобилей Tesla в 2022 году поставил покупателям 1,3 млн машин. Это на 40% больше, чем годом ранее. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованного в понедельник отчета компании.

Отмечается, что Tesla направила на рынок 66,705 тыс. автомобилей серии Model S и Model X. На Model 3 и Model Y пришлось более 1,247 млн поставок. Всего же в 2022 году было произведено 1,37 млн электромобилей. Компания отметила, что "продолжает курс на более рациональное региональное распределение этапов сборки электромобилей".

Корпорация Tesla основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.