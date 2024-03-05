Седаны умирают...

Hyundai Motor сообщила, что в феврале по всему миру было продано 314 909 автомобилей, что на 4,1% меньше, чем в прошлом году. Из них 47 653 автомобиля были проданы в Южной Корее, что на 26,7% меньше, чем годом ранее. За рубежом было продано 267 256 автомобилей, рост составил 1,5%, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

При этом Hyundai Motor продала в феврале этого года всего 7776 седанов, в том числе 3963 Azera, 1423 Sonata и 2292 Accent. Люксовый бренд Genesis продал в общей сложности 10 582 автомобиля, в том числе 3 256 G80, 4 652 GV80 и 1 805 GV70.

В Hyundai Motor заявили, что основной причиной снижения продаж в этом месяце стало строительство мощностей по производству электромобилей на заводе в Асане и наладка производственной линии на заводе №3 в Ульсане, что привело к приостановке производства некоторых моделей, таких как Azera и Elantra.

Кроме того, поскольку январь совпадает с китайским Новым годом, рабочих дней было меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, а политика субсидирования электромобилей была объявлена позже, чем в предыдущие годы, что привело к почти нулевым продажам электромобилей, что также повлияло на общий объем продаж в феврале.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!