В ТЦ "Дениз Молл" состоялась презентация обновленной модели автомобиля Touareg

28 апреля в ТЦ "Дениз Молл", расположенном на одной из современных и уникальных территорий Баку, состоялась презентация обновленной модели автомобиля Touareg от бренда "Volkswagen", принадлежащего "Аzərbaycan Automobiles ЗАО".

В мероприятии приняли участие ряд известных личностей. Гости ознакомились с каждой особенностью модели "VW Touareg 2024".

Впервые представленный 21 год назад Touareg является первым кроссовером в семье Volkswagen. В настоящее время, несмотря на производство множества SUV, Touareg остается флагманской моделью.

На новой модели Touareg были добавлены новые светодиодные линии спереди и сзади, что придает автомобилю современный вид.

Полностью новые фары "IQ Light" LED были спроектированы в форме буквы L и украшены инновационной матричной технологией с микро-светодиодами.

Предлагаемое использование приложения App-Connect с поддержкой MirrorLink®, Apple CarPlay™ и Android Auto™ на большом сенсорном мониторе диагональю 15 дюймов, а также цифровой панели приборов Digital Cockpit, позволяет удобно регулировать информацию, отображаемую на высококачественном экране диагональю 12,3 дюйма, включая скорость, обороты и уровень топлива.

Кроме того, в новой модели Touareg добавлены функции 4-зональный климат-контроля и беспроводной зарядки.

Всегда востребованная пневматическая подвеска обеспечивает максимальный уровень комфорта во время движения. Независимо от выбранного режима управления (COMFORT, NORMAL, SPORT, INDIVIDUAL, OFFROAD, SNOW), Volkswagen Touareg поможет вам решить, как будет ваше путешествие. Кроме того, есть возможность поднять подвеску и увеличить дорожный просвет до 300 мм. Также можно опустить заднюю часть багажника на 50 мм для упрощения загрузки и разгрузки.

В официальном дилерском центре представлена комплектация VW Touareg R-Line. Touareg R-Line с премиум-звуковой системой Dynaudio и особыми дисками "LEEDS" выполнен в агрессивном спортивном стиле.

Консультанты по продажам, отличающиеся высокой квалификацией, всегда готовы предоставить полную информацию об автомобилях, организовать тест-драйв и помочь в выборе оптимально комплектованного автомобиля.