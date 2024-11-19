Jetour приготовил брутальную версию кроссовера T2

Jetour приготовил "хардкорную" версию кроссовера T2. В базе китайского Минпрома появились изображения нового исполнения Jetour T2, который известен на родине как Traveller. Пока безымянный вариант выглядит намного брутальнее обычного и слегка превосходит его по габаритам. А вот двигатель, по данным Car News China, остался без изменений: это двухлитровый турбомотор SQRF4J20, выдающий в Китае 254 лошадиные силы и 390 Нм крутящего момента, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Jetour переработал оформление обоих бамперов. Спереди надпись-логотип с названием бренда стала черной и переместилась на капот с решетки, которая сменила форму. Сзади слегка подкорректирована форма кофра на задней двери. Также полноприводный кроссовер получил более рельефные передние крылья, багажник на крыше, расширители колесных арок и новые 19-дюймовые колесные диски.

В длину T2/Traveller в новом исполнении достигает прежних 4785 миллиметров. Ширина увеличена на 16 миллиметров, до 2022, а высота - на 30, до 1910 миллиметров. Углы въезда и съезда равны 26 и 28 градусам соответственно. Дорожный просвет неизвестен. У стандартного кроссовера он составляет 220 миллиметров.

Под капотом - тот же двухлитровый наддувный мотор без изменений в характеристиках. Пару ему составляет роботизированная семиступенчатая коробка передач.

На прошлой неделе Jetour привезла новинку в Россию. В сегменте кроссоверов дешевле двух миллионов рублей появился Jetour X50 - самый маленький SUV в актуальной линейке бренда. У него три комплектации и два мотора мощностью 113 и 147 лошадиных сил. Коробки передач - "механика" либо "робот", привод исключительно передний.