Водителям рассказали, как разморозить замок автомобиля

Непогода может застать врасплох многих автомобилистов. Например, когда внезапно замерзает замок машины. О том, что делать при оледенении замков автомобиля, рассказал "Известиям" эксперт "ВсеИнструменты.ру" Максим Соколов, передает Day.Az.

По мнению специалиста, автомобильная химия помогает разморозить запорные механизмы. Средство для размораживания замков помогает удалить излишнюю влагу и предотвращает повторное замерзание. Размораживатель для стекол действует быстро, растворяя лед благодаря содержащейся в нем соли. Необходимо распылить продукт на замочную скважину и подождать две-три минуты. Затем следует удалить остатки льда с помощью щетки и осторожно открыть замок ключом.

Как отметил эксперт, жидкость для омывателей стекол отлично подходит для размораживания замков. Нужно осторожно вылить незамерзающую жидкость из канистры на замок, а затем попытаться вставить и повернуть ключ в замочной скважине.

"Жидкий ключ и WD-40 позволяют не только открутить гайку, но и открыть замерзший замок. В комплекте к смазкам идет тонкая трубка, которая надевается на распылитель. Соедините ее с баллоном, вставьте в замочную скважину и нажмите на дозатор пару раз, подождите несколько секунд и попробуйте открыть замок",- сказал Соколов.

Также эксперт подробно рассказал о подручных средствах. По его словам, можно использовать солевую грелку. Принцип ее работы заключается в химической реакции, происходящей между компонентами внутри устройства. Для активации нагрева достаточно нажать на кнопку. Теплую грелку нужно прикладывать к замку и подождать, пока металл станет горячим.

Кроме того, самый доступный способ отогреть замерзшую личинку дверного замка - набрать теплую воду в шприц и точечно влить в замок.

Еще один вариант - зажигалка. Необходимо разогреть ключ, после чего вставить его в личинку замка и через 20-30 секунд осторожно попытаться провернуть.

К тому же можно использовать строительный фен. Чтобы отогреть замок, нужно направить поток теплого воздуха на личинку, а затем попробовать провернуть ключ.

По словам эксперта, спирт или алкогольные напитки могут быть полезны для размораживания замка. Для этого нужно набрать жидкость в шприц и аккуратно влить ее в личинку. После этого следует смочить ключ и попытаться вставить его в замок.