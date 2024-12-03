Chery начала выпуск новых внедорожников в ретро-стиле

Китайская компания Chery начала выпуск электрических внедорожников в ретро-стиле iCAR V23. Об этом сообщает ithome.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По габаритам Chery iCar V23 (4220x1915x1845 мм) выше и шире модели iCar 03. Автомобиль оснастили массивными бамперами, боковыми подножками, багажником на крыше и круглыми фарами. Модель доступна для заказа в задне- и полноприводных версиях с батареей CATL, которой хватит на 500 км. У заднеприводной модификации мощность электромотора составляет 136 л.с. Суммарная мощность двухмоторной модификации - 203 л.с.

В Китае автомобиль продают за 110 тыс. юаней.