Новый Toyota Alphard: роскошная четырехместная версия и PHEV-гибрид

Новый Toyota Alphard: роскошная четырехместная версия и другой гибрид. В Японии дебютировали ранее невиданные версии однообъёмников. Покупателям предложили Toyota Alphard/Vellfire с заряжаемой гибридной системой PHEV. По сравнению с "безрозеточным" гибридом ёмкость тяговой батареи выросла в десять раз (до 51 Ампер-часа), а пиковая мощность системы стала больше на 22 процента (теперь 306 лошадиных сил). Ещё в гамму добавили двухрядную версию, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Заряжаемый гибрид Toyota Alphard/Vellfire снаружи отличается от аналогов только лючком для розетки. Под капотом тот же бензиновый 2,5-литровый двигатель, но электромотор мощнее, а запас хода на электротяге без активации ДВС составляет 73 километра. К сожалению, детальные технические характеристики и расход топлива не раскрыты. Зато для новинки обещаны меньший уровень шума и более равномерное ускорение.

С 2025 года клиентам не придётся переплачивать за Lexus LM: роскошная четырёхместная модификация добавлена в гамму Toyota. Третьего ряда сидений нет, сзади роскошные кресла с оттоманками, целой гаммой электрорегулировок, вентиляцией и массажем. Есть холодильник, USB-разъёмы, динамики в подголовниках и отдельные зоны климата, а вот 48-дюймовый экран и фиксированная перегородка остались прерогативой "Лексуса".

Обновлённый Toyota Alphard/Vellfire в четырёхместной версии появится в продаже 7 января, заряжаемый гибрид придётся подождать до 31 января. Цены на новинку варьируются в диапазоне от 5,1 до 10,85 миллиона йен (32,5-69 тысяч долларов). В будущем аналогичное обновление ожидается для леворульных минивэнов, в том числе для китайского рынка.