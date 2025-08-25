https://news.day.az/azerinews/1776128.html Bakıda yataqxanada yanğın - Zəhərlənənlər var Bakıda yataqxana binasında yanğın olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məliumat yayıb. Bildirilib ki, Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda beşmərtəbəli yataqxana binasının 1-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 18 m² olan 1 otaqlı mənzildə ev əşyaları 5 m² sahədə yanıb. Yanğın zamanı 3 nəfər tüstüdən zəhərlənib.
Bakıda yataqxanada yanğın - Zəhərlənənlər var
Bakıda yataqxana binasında yanğın olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məliumat yayıb.
Bildirilib ki, Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda beşmərtəbəli yataqxana binasının 1-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 18 m² olan 1 otaqlı mənzildə ev əşyaları 5 m² sahədə yanıb.
Yanğın zamanı 3 nəfər tüstüdən zəhərlənib. Mənzilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
