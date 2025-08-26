https://news.day.az/azerinews/1776336.html Türkan aylar sonra Pərvizlə aylar sonra QARŞILAŞDI - Eə reaksiya verdi ki... - VİDEO Bir zamanlar günləri ayrı keçməyən tanınmış ifaçılar Türkan Vəlizadə ilə Pərviz Bülbülə uzun fasilədən sonra yenidən üz-üzə gəliblər. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, duet ortaqlarının görüş anındakı reaksiyası izləyicilər arasında maraq doğurub.
Bir zamanlar günləri ayrı keçməyən tanınmış ifaçılar Türkan Vəlizadə ilə Pərviz Bülbülə uzun fasilədən sonra yenidən üz-üzə gəliblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, duet ortaqlarının görüş anındakı reaksiyası izləyicilər arasında maraq doğurub.
Səmimi və diqqətçəkən münasibətləri sosial şəbəkələrdə müzakirə olunaraq çoxsaylı şərhlərə səbəb olub.
Həmin anları təqdim edirik:
