Aynişan geyimi ilə "göz qamaşdırdı"

İnfluenser Aynişan Quliyeva görüntüsü ilə diqqət çəkib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o üz tutduğu məşhur İtaliya şəhəri Venesiyadan maraqlı paylaşım edib. 

Yağışlı havada italiyalı bəylərin müşayəti ilə qayığa minən bloger siyah qısa libası və fit bədən quruluşu ilə ayrıca göz oxşayıb.

O, paylaşımında izləyicilərinə sual da ünvanlayıb:

"Sizcə niyə getdiyim hər yerə ilk öncə yağış yağır? Bu nə sirrdir?"

Sözügedən videogörüntü marağa və müzakirələrinə səbəb olub.