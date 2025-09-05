https://news.day.az/azerinews/1778451.html Aynişan geyimi ilə "göz qamaşdırdı" - italiyalı bəylər "əl-ayağa düşdü" - VİDEO İnfluenser Aynişan Quliyeva görüntüsü ilə diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o üz tutduğu məşhur İtaliya şəhəri Venesiyadan maraqlı paylaşım edib. Yağışlı havada italiyalı bəylərin müşayəti ilə qayığa minən bloger siyah qısa libası və fit bədən quruluşu ilə ayrıca göz oxşayıb.
