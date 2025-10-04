Türk dövlətləri gələcəyi indi müəyyənləşdirir
Müəllif: Elçin Alıoğlu
Mənbə: Trend
SSRİ-in dağılmasından sonra müstəqillik qazanan bir neçə türkdilli respublika ilə Türkiyə arasında hansı əsaslar üzərində əlaqələr qurulmalı olduğu sualı təbii şəkildə meydana çıxdı. Tarixi, mədəni və dil köklərinə söykənən bu ideya əslində yeni deyildi. "Turan" və ya "türk birliyi" fikirləri hələ XIX-XX əsrlərdə vaxtaşırı gündəmə gəlirdi. Lakin 2000-ci illərə yaxın, postsovet məkanında dövlətlər müəyyən sabitlik qazandıqdan sonra, daha praqmatik yanaşma ortaya çıxdı: təkcə mədəni assosiasiya deyil, real əməkdaşlıq aləti yaratmaq zərurəti.
Məhz bu cəhdlərdən biri - 2021-ci ilə qədər "Türk Şurası" adlanan Türk Dövlətləri Təşkilatıdır (TDT). O, artıq tərəddüdlərdən, böhranlardan və transformasiyalardan keçib. 2025-ci ilin sonuna doğru təşkilat özünün 16 illiyini qeyd edir. Bu müddət ərzində format sırf bəyanat xarakterli platformadan regional təsir iddiası olan birliyə çevrildi.
Türk Dövlətləri Təşkilatı XVII ilinə artıq Avrasiyanın formalaşmış cazibə mərkəzi kimi qədəm qoyur. 3 oktyabr 2009-cu ildə Naxçıvanda Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyə tərəfindən imzalanmış saziş o zaman mədəni qohumluğa və yumşaq əməkdaşlığa ehtiyatlı bir yatırım təsiri bağışlayırdı. On altı ildən sonra isə mənzərə tamamilə fərqlidir: artıq institusional arxitektura, maliyyə mexanizmləri, nəqliyyat və rəqəmsal gündəmlər, daimi fəaliyyət göstərən ekspert və nazirliklər səviyyəsində işçi qrupları formalaşıb; Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Avropa kəsişməsində artan çəkisi nəzərə çarpır. 2021-ci ildə formatın Türk Dövlətləri Təşkilatı kimi yenidən adlandırılması isə sadəcə "rebrendinq" deyildi. Bu, siyasi iradənin təsdiqi idi: müzakirə klubundan real layihələr həyata keçirə, tranzaksiya xərclərini azalda, tənzimləmə rejimlərini sinxronlaşdıraraq ortaq resursları orta müddətli hədəflərə yönəldə bilən təşkilata çevrilmək.
Mövcud dinamikanın açarı bundadır ki, TDT ideoloji revanşizm axtarmır, üzvlərinə sərt fövqəlmilli öhdəliklər yükləmir. Konsensus mexanizmi bir tərəfdən qərarların qəbulunu ləngidir, digər tərəfdən isə sabitliyi təmin edir. Bu xüsusilə vacibdir, çünki iştirakçıların maraqları və başlanğıc şərtləri fərqlidir: Türkiyə - iri iqtisadiyyat və texnologiya istehsalçısı, Qazaxıstan - resurs və logistika habı, tranzit dövlət olmaq iddiasında, Azərbaycan - enerji qovşağı və Xəzər üzərindən təbii körpü, Özbəkistan - Mərkəzi Asiyanın ən iri əhali bazarı və islahatların mərkəzi, Qırğızıstan - infrastruktur amilinə həssas ölkə, baryerlərin azalması və rəqəmsallaşmanın biznesə birbaşa təsir etdiyi iştirakçı. Bu nüvənin ətrafında müşahidəçi statusu ilə Türkmənistan, Macarıstan və Şimali Kipr var. Onların iştirakı təşkilatın coğrafi və siyasi meydanını genişləndirir: Xəzərdən Balkanlara, Şərqi Aralıq dənizinə qədər.
TDT-nin strukturu bu gün artıq tamhüquqlu görünür. Dövlət başçıları şurası siyasi trayektoriyanı müəyyənləşdirir. Xarici işlər nazirləri şurası bunu qərar və yol xəritələrinə çevirir. Yüksək vəzifəli şəxslər komitəsi mexanikanı tənzimləyir - reqlamentlərin uyğunlaşdırılması, layihə siyahılarının razılaşdırılması, sahəvi qrupların koordinasiyası. Acsaqallar Şurası mənəvi moderator və mədəni naviqator rolunu oynayır: onun dəyəri həssas təşəbbüslərin legitimləşdirilməsi və humanitar tarazlığın qorunmasındadır. İstanbuldakı Katiblik davamlılığı, monitorinqi və milli qurumlarla əlaqəni təmin edir. Paralel olaraq TÜRKPA, Beynəlxalq Türk Akademiyası, TÜRKSOY, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, xüsusilə isə praktiki mərhələyə keçid üçün vacib olan Türk İnvestisiya Fondu kimi bağlı institutlar fəaliyyət göstərir. Son illərdə Mərkəzi Banklar Şurası, Yaşıl Maliyyə Şurası, nəqliyyat, gömrük, rəqəmsallaşma və təhlükəsizlik üzrə sahəvi dialoq mexanizmləri də yaradılıb.
İqtisadi əməkdaşlıq bazası sabit artım nümayiş etdirir. Son iki ildə türk məkanında qarşılıqlı ticarət dəfələrlə artıb, TDT ölkələrinin qalan dünya ilə xarici ticarəti isə trilyon dollar həddini keçib. Əsas məqam təkcə rəqəm deyil, həm də axınların strukturudur: getdikcə daha çox hissə yüksək əlavə dəyərli məhsullara düşür, logistika, sığorta və maliyyə vahid prosedur dəstinə uyğunlaşdırılan kooperasiya zəncirləri genişlənir.
Türkiyə bu illərdə təbii tələbat və texnologiya toplayıcısı rolunda çıxış edib, Azərbaycan və Qazaxıstan enerji və nəqliyyat komponentlərinin nüvəsi olub, Özbəkistan Mərkəzi Asiyanın daxili bazarının aparıcı drayverinə çevrilib, Qırğızıstan isə transsərhəd xidmətlərin vacib həlqəsi kimi önə çıxıb. Orta müddətdə qarşılıqlı ticarətin 70 milyard dollar və daha artıq həddə çatması mümkündür - əgər tariflərin və elektron icazələrin (E-Permit) sinxronlaşdırılması tam miqyasda tətbiq olunarsa, multimodal daşımaların rəqəmsal platformaları isə tam funksionallıq qazanarsa.
Nəqliyyat və logistika inteqrasiyanın əsas sürətləndiricisinə çevrilib. "Orta dəhliz" və ya Transxəzər Beynəlxalq Marşrutu anlayışı artıq sırf geosiyasi şüar deyil. Burada konkret qərarlar matrisi var: Xəzərdə limanların ötürmə qabiliyyətinin genişləndirilməsi, dəmiryolu qovşaqlarının təqvimləşdirilməsi və uyğunlaşdırılması, bərə parkının modernləşdirilməsi, yurisdiksiyalararası sərhəddə "tikililərin" aradan qaldırılması, yükün elektron markalanmasının vahidləşdirilməsi, qatar və avtokolonların hərəkəti ilə bağlı qabaqlayıcı məlumat mübadiləsi.
Harada ki vahid dispetçer sistemi və ortaq protokollar tətbiq olunub, orada çatdırılma müddəti həftələrdən günlərə enir, sığorta və anbar xərcləri azalır. Azərbaycan və Qazaxıstan kəsişməsində "ikiqat qovşaq" effekti getdikcə güclənir: Bakı - Ələt - Aktau - Kurık xətti ticarət modelinin qurulmasını asanlaşdırır. Bu isə xarici yükgöndərənlərin maraqlarına birbaşa təsir edir: dəhliz artıq "ehtiyat alternativ" deyil, hesablanmış marşruta çevrilir.
Türk Dövlətləri İnvestisiya Fondu - yol xəritələrini təqdimatlardan real tikinti meydançalarına çevirmədən keçinməyin çətin olduğu alətdir. Onun 600 milyon dollara çatdırılmış nizamnamə kapitalı hələ son hədd deyil, amma artıq mühüm siqnaldır: fond infrastruktur və sənaye layihələri üçün start və orta ölçülü investisiya paketlərini bağlamağa, kommersiya bankları və beynəlxalq maliyyə institutları ilə sindikasiya əsasında işləməyə hazırdır.
Mərkəzi Banklar Şurası və Yaşıl Maliyyə Şurası ilə birlikdə fond uzunmüddətli kapital axınları üçün kontur qurur: energetika, logistika, emal, kənd təsərrüfatı və rəqəmsal xidmətlərə. Burada kritik məsələ odur ki, fond xırda qrant proqramlarına ilişib qalmasın, əksinə iştirak etdiyi layihələrdə həm müddətləri, həm də standartları intizama salsın - ekoloji ekspertizadan tutmuş komplayansa qədər.
Rəqəmsallaşma inteqrasiyanın ikinci dayağıdır. Əgər 2010-cu illərdə hər şey kağız icazələrə, möhürlərə və gömrükdə uzun-uzadı növbələrə dirənirdisə, bu gün prioritet "uçdan-uca" elektron zəncirdir: yük daşınması üçün ərizədən başlayaraq fiskallaşmaya və bağlayıcı sənədlərə qədər. Elektron icazə formatları, əvvəlcədən bəyanetmə, operatorlar və agentlər üçün API-lər, nəqliyyat vasitələrinin və etibarlı göndəricilərin uyğunlaşdırılmış reyestrləri - bunlar abstrakt "rəqəmlər" deyil, hər sərhəddə saatların və günlərin azalması, biznes və dövlət üçün şəffaflığın artmasıdır.
Prosesin nə qədər proqnozlaşdırıla bilən olması və əl idarəsinin azalması birbaşa korrupsiya rüsumunu və logistika pozuntularını məhdudlaşdırır. Kibertəhlükəsizliklə birgə bu sistemlər artıq kritik infrastrukturun özü sayılır: gömrük icazələri platformasına hücum körpünün fiziki bağlanması qədər təhlükəlidir.
Humanitar ölçü də geri qalmır. Latın qrafikasına əsaslanan vahid əlifba məsələsi uzunmüddətli layihədir, amma onun rasional tərəfi aydındır: unifikasiya təhsildə, mediada, reklam bazarında tranzaksiya xərclərini azaldır, dil modellərinin və axtarış alqoritmlərinin hazırlanmasını sadələşdirir, dərsliklər və tərcümə bazarını canlandırır. Burada söhbət şüardan yox, texniki standartlaşdırmadan gedir: yazı qaydaları, terminoloji baza, elektron lüğətlər, düzgün klaviatura və şriftlər, müəllimlərin yenidən hazırlanması, yeni dərslik seriyaları.
Bu, eyni zamanda siyasi məsələdir: milli özəllikləri qorumaq, amma qarşılıqlı anlaşıqlığı sarsıtmamaq lazımdır. Universitet alyansları, akademik mübadilələr, birgə qrant müsabiqələri, ortaq mədəni təqvim və turizm marşrutları inteqrasiyanın sıx "toxumasını" yaradır - elə zəif tellər ki, beş ildən sonra güclü bağlara çevrilir.
TDT üçün təhlükəsizlik də üzvi prioritetdir. Burada hərbi blok olmayacaq - səbəb ortaq təhdidlərin yox, üzv dövlətlərin suverenliyi və müdafiə münasibətlərinin müxtəlifliyidir. Praktiki yol müdafiə sənayesində kooperasiya, uyğunluq standartları, ikili təyinatlı texnologiyaların mübadiləsi, ortaq poliqonlar və təlimlərdir: kritik infrastrukturun mühafizəsi, kiberhücumların qarşısının alınması, fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması, nəqliyyat arteriyalarının və limanların qorunması. Regionda risklər asimmetrikdir - təbii fəlakətlərdən tutmuş kiberhücuma və transmilli cinayətkarlığa qədər. Belə praktiki əməkdaşlıq deklarativ paktlardan daha çox nəticə verir. Ayrı bir sahə isə məlumatların qorunması, şifrələmə vasitələrinin sertifikasiyası, ümumi zəiflik kataloqu və insidentlərə reaksiya mərkəzidir. Bunlar tədricən türk dünyasının "rəqəmsal Şengenini" formalaşdırır.
TDT-nin xarici konturu praqmatik əlaqələrdən qurulur. Budapeştdə ofis, Macarıstandakı qeyri-rəsmi sammit - bunlar yalnız "Şərq və Qərb görüşünün" simvolu deyil, həm də Avropa İttifaqı institutlarına, Vişegrad dördlüyünə, ATƏT-ə işçi kanaldır. Orta Dəhliz üçün Avropa qaydaları ilə - gömrük, nəqliyyat, ekoloji və rəqabət sahələrində - uyğunluğun asanlığı həyati əhəmiyyət daşıyır. Şərqdən və Cənubdan isə böyük oyunçular var.
Çin üçün hər cür marşrut və logistik güc maraqlıdır, amma bunları zəiflədə biləcək yeganə faktor şəffaflıq və proqnozlaşdırıla bilməzlikdir. Rusiya postsovet məkanlarında tarixi şəkildə möhkəmlənib, TDT üçün vəzifə isə qarşıdurma yox, risklərin diversifikasiyasıdır - yeni tranzit coğrafiyası eskizində əlavə seçim imkanı yaratmaq. İran, Yaxın Şərq ölkələri, Hindistan - bunlar potensial müştəri və tərəfdaşlardır: marşrutlar, enerji sxemləri, aqrar və sənaye layihələri üçün. TDT nə qədər çox maraqların uzlaşma platforması kimi çıxış etsə, regional konstruksiya da bir o qədər dayanıqlı olar.
Daxili çağırışlar qalmaqdadır. Təşkilatın maliyyə resursları hələ tələbat miqyası ilə müqayisədə zəifdir. Fondun 600 milyon dollarlıq nizamnamə kapitalı yaxşı lövbərdir, amma tək lövbərlə böyük bərəni çəkmək olmaz. Burada EBRD, Asiya İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı, kommersiya bankları və özəl kapital ilə sindikasiyalar, layihə istiqrazları, siyasi və nəqliyyat risklərinin sığortası tələb olunur.
İkinci problem - iqtisadiyyatların və islahatların asimmetriyasıdır: harada ki tənzimləyici mühit qeyri-sabitdir, orada investisiya və layihə keyfiyyəti geriləyir.
Üçüncü problem - bürokratik inersiyadır: konsensus faydalıdır, amma hər addımı illərlə sürən prosedura çevirməməlidir.
Dördüncü - xarici təzyiq və ətraf münaqişələrə həssaslıqdır. Region daha çox mediada partlayışlarla tanınır - istənilən turbulensiya dərhal risk mükafatına və maliyyə bahalaşmasına çevrilir.
2025-ci ilin hadisələr silsiləsi göstərir ki, təşkilat artıq daha "ağır" mövzulara keçir. Budapeştdə keçirilmiş qeyri-rəsmi sammit Avropa istiqamətli dialoqu təsdiqlədi. Daşkənd, Bakı, Ankara və Astanada keçirilən profil görüşlərdə artıq kompliment mübadiləsindən çox, rəqəmlərin kross-yoxlaması ön planda idi: limanların və dəmiryolu sahələrinin buraxılış qabiliyyəti, investisiya mənimsənilməsi tempi, tariflərin və prosedurların müqayisəsi, "vahid pəncərə"nin və elektron icazələrin sənaye miqyasında istifadəyə verilməsi müddətləri.
Ekspert gündəliyinə su təhlükəsizliyi, dayanıqlı aqrar istehsal, ərzaq zəncirləri də əlavə olundu - burada iqlimlə logistika arasındakı əlaqələr birbaşa xarakter alır. Belə praqmatikləşmənin diqqətçəkən nəticələrindən biri də özəl sektorun perimetrinin genişlənməsi oldu: terminal operatorları, dəmiryolu və avtomobil logistika şirkətləri, fintex və İT-podratçılar artıq sadəcə "autsorser" deyillər, regional miqyaslı ortaq məhsullar formalaşdırırlar.
Humanitar konturda isə il universitet proqramlarının, gənclər təşəbbüslərinin və peşəkar mübadilələrin güclənməsi ilə yadda qaldı. Turizmə artan maraq həm "yumşaq gücün" bir parçası, həm də biznes kimi özünü göstərdi: universal viza həlləri, vahid rəqəmsal paslar, razılaşdırılmış marketinq kampaniyaları, tarixi və təbii klasterlərə əsaslanan marşrutlar.
Mədəni layihələr artıq vitrindən çıxaraq özünü maliyyələşdirmə mərhələsinə keçir: festivallar, sərgilər, təhsil intensivləri və konfranslar öz ardınca mehmanxana, aviaşirkət, ictimai iaşə və sənətkarlıq sahələrini də çəkib aparır. Burada ortaq tədbirlər təqvimi və keyfiyyət standartları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: turist yalnız o zaman "ayağı ilə səs verir" ki, xidmət proqnozlaşdırılandır və təcrübə - autentikdir.
TDT-nin siyasi aydınlığı isə 7 oktyabrda Azərbaycanda keçirilən on ikinci sammitin mövzusunda əks olundu - "Regional sülh və təhlükəsizlik". Bu, diqqətlə seçilmiş formuladır. "Sülh və təhlükəsizlik" burada ümumi sözlər yox, konkret vəzifələrin konstruktorudur: nəqliyyat arteriyalarının qorunması, yükə nəzarət standartlarının sinxronlaşdırılması, ticarət və maliyyə infrastrukturuna kiberhücumlarla bağlı kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi, fövqəladə hallara birgə reaksiya protokolları, gömrükdə şəffaflığın gücləndirilməsi, transmilli cinayətkarlığa qarşı mübarizə. Buradakı qərarlar dəsti başqa regional birliklərin ən yaxşı təcrübəsindən ciddi fərqlənmir, amma türk formatının üstünlüyü var - mədəni etimad daxilində sürət. Nazirlik komandaları yaxın dillərdə danışdıqda və oxşar inzibati ənənələri bölüşdükdə, hər razılaşdırma daha sürətlə keçir.
Azərbaycanın rolu isə sistemlidir. Bakı logistika və enerji inteqrasiyasının aparıcısı, rəqəmsal və gömrük modernləşməsinin drayveri, regional maraqları Avropa normaları ilə dəqiq uzlaşdıran oyunçu kimi çıxış edir.
Siyasət dilinə tərcümədə bu, marşrutların dayanıqlılığına, tənzimləyicinin proqnozlaşdırıla bilməsinə, investisiyalara açıq olmağa və tərəfdaşların müxtəlifliyinə hörmət deməkdir. Praktik planda isə bu, liman və terminalların modernləşdirilməsi, rəqəmsal xidmətlərin təkmilləşdirilməsi, elektrik enerjisi və yanacaq təminatının sabitliyi üzərində iş deməkdir ki, logistika maşını dayanmasın.
Növbəti beş ilin proqnozu üç əsas amildən asılıdır.
Birincisi - maliyyənin miqyaslandırılması. Əgər investisiya fondu və əlaqədar alətlər bir neçə milyard dollara çatdırılsa, özəl kapitala isə aydın qaydalar təqdim olunsa, orta ölçülü infrastruktur layihələrinin silsiləsi gerçəkləşəcək və ticarətə, məşğulluğa çoxqat təsir göstərəcək.
İkincisi - rəqəmsal həllərin sənaye yetkinliyinə çatdırılması. "Vahid pəncərə", elektron icazələr, uyğun bazalar və protokollar pilotda yox, bütün marşrut boyu tətbiq olunmalıdır, arada yenə kağız möhür tələb edən "köhnə qapılar" qalmamalıdır.
Üçüncüsü - incə və praqmatik xarici siyasət.
TDT qarşıdurma cəbhəsi yox, maraqların uzlaşma platforması olaraq qalmalıdır. Bu isə qlobal banklarla sindikasiyalara açıq qapılar, prosedurların beynəlxalq komplayans və ekoloji ekspertiza standartlarına uyğunlaşdırılması, qonşular və böyük dövlətlərlə təmkinli kommunikasiya deməkdir.
On altı ildə TDT ümumi bəyanatdan işlək sistemə çevrildi. Daxili ticarət və mobillik artır, Orta Dəhliz alternativ seçimdən hesablama trayektoriyasına çevrilir, İnvestisiya Fondu layihələrin katalizatoru funksiyasını üzərinə götürür, rəqəmsal gündəlik biznesin və gömrüyün davranışını dəyişir, mədəni əlaqələr sıx insan kapitalı formalaşdırır.
Qarşıda çətin, amma aydın bir mərhələ dayanır: xəritələri və memorandumları real tikinti meydançalarına və xidmətlərə çevirmək, maliyyə alətlərinin kapitallaşmasını böyütmək, rəqəmsal protokolları tam sazlamaq, sürətlə keyfiyyət arasında balansı qorumaq. TDT-nin əlində pulla alınmayan bir üstünlük var - maraqların tarixi sinxronizasiyası üçün açılmış pəncərə. Əgər bu fürsət bürokratiya və kosmetik jestlərlə bağlanmasa, türk məkanı işlək iqtisadi və humanitar qarşılıqlı asılılıq konturuna sahib olacaq, deməli, uzunmüddətli strateji dayanıqlığa da.
Türk Dövlətləri Təşkilatının Qəbələ sammiti məntiqli şəkildə birinci mərhələni yekunlaşdıracaq, növbətisini açdı.
Və biz bu barədə nə qədər sakit danışsaq da, bu məntiqdə pafos nə qədər az olsa belə, bir neçə ildən sonra Budapeştdən Xəzərə və oradan Fərqanə vadisinə qədər yükün hərəkət etdiyi küçənin adı bir o qədər aydın olacaq - işlək marşrut.
