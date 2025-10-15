ATƏT Azərbaycanın Ermənistanla münasibətlərin normallaşması prosesinə verdiyi töhfəni qiymətləndirib
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Finlandiyanın xarici işlər naziri Elina Valtonen Azərbaycana səfəri çərçivəsində Bakıda keçirilən müzakirələri yüksək qiymətləndirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o, rəsmi "X" səhifəsində yazı paylaşıb.
"Bu gün Bakıda Prezident İlham Əliyev və xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla məzmunlu müzakirələr apardıq. Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması və sülhün bərqərar olunmasına yönəlmiş razılaşmaların əldə olunması münasibətilə sizi təbrik edirəm.
ATƏT sülh sazişinin həyata keçirilməsini və etimadın möhkəmləndirilməsi tədbirlərini dəstəkləməyə hazırdır. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti və analitik mərkəzlərinin nümayəndələri ilə görüşüm gələn həftəyə planlaşdırılıb", - paylaşımda qeyd olunub.
