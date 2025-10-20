Türkiyə millisinin üzvü İtaliyada qalacaq

"Roma" mövsümün sonunda klubla müqaviləsi başa çatan Zeki Çelik ilə bağlı qərar verib.

Day.Az KİV-ə istinadən xəbər verir ki, A Seriyası təmsilçisi türkiyəli futbolçunu komandada saxlayacaq.

 

Yaxın günlərdə Çelik ilə yeni müqavilə imzalanacaq. 28 yaşlı sağ cinah müdafiəçisinin 1,7 milyon avro olan maaşı 2 milyon avroya yüksəldiləcək.

Qeyd edək ki, "Roma" Zeki Çeliki 2022-ci ilin yayında "Lill"dən transfer edib. Türkiyə millisinin üzvü bu mövsüm "canavarlar"ın heyətində meydana çıxdığı 8 rəsmi matçda 1 qol ötürməsi ilə yadda qalıb.