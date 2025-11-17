https://news.day.az/azerinews/1796125.html Ayxan Hacızadə Ceyhun Bayramovun Mərkəzi Asiya Dövlətləri Xarici İşlər Nazirləri Görüşündəki bəyanatına dair paylaşım edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov noyabrın 15-də Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən Mərkəzi Asiya Dövlətləri Xarici İşlər Nazirləri Görüşündə iştirak edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə özünün "X" hesabında paylaşım edib.
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov noyabrın 15-də Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən Mərkəzi Asiya Dövlətləri Xarici İşlər Nazirləri Görüşündə iştirak edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə özünün "X" hesabında paylaşım edib.
O xatırladıb ki, görüş, Mərkəzi Asiya Dövlətləri Başçıları Məsləhətləşmə Toplantısına hazırlıq məqsədini daşıyırdı və bu toplantıda Azərbaycan formatın tamhüquqlu iştirakçısı oldu.
Ayxan Hacızadə Ceyhun Bayramovun rəsmi bəyanatında əsas məqamları qeyd edib:
- Azərbaycan qardaş Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə əməkdaşlığa xüsusi önəm verir.
- Ölkələrimizi tarixi və mədəni bağlar, ortaq inkişaf hədəfləri və regionumuzda sülh, sabitlik və rifah üçün ortaq baxış birləşdirir.
- Daimi yüksək səviyyəli təmaslar etimadı gücləndirir və müttəfiq, strateji tərəfdaşlığımızı daha da yüksəldir.
- Aktiv siyasi və iqtisadi dialoq, hökumətlərarası komissiyalar və yüksək səviyyəli şuralar prioritetlərin müəyyənləşdirilməsində və konkret nəticələrin əldə olunmasında mühüm rol oynayır.
- "Orta Dəhliz" və Azərbaycanın liman, dəmiryolu və avtomobil infrastrukturlarına böyük investisiyaları əlaqəliliyin təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır.
- Vaşinqtonda Azərbaycan Respublikasının əsas hissəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirilməsi barədə əldə olunan son razılaşmalar beynəlxalq daşımalar üçün tranzit imkanlarının genişləndirilməsinə töhfə verəcək.
- Energetika sektorunda, o cümlədən neft-qaz və yaşıl enerji sahəsində əhatəli əməkdaşlıq.
- Qarşılıqlı investisiyaların artırılması, birgə müəssisələrin yaradılması və biznesdən-biznesə əlaqələrin gücləndirilməsi, o cümlədən regional və şəhər səviyyəsində tərəfdaşlıqların əhəmiyyəti.
- Azərbaycan xalqlarımız arasında dostluğu möhkəmləndirmək məqsədilə mədəni və təhsil sahəsində, akademik proqramlarda və gənclər əməkdaşlığında dərinləşmiş əməkdaşlığa sadiqdir.
- İnstitusional əməkdaşlıq formatlarının daha da gücləndirilməsi və beynəlxalq təşkilatlarda mövqelərin koordinasiya edilməsinin vacibliyi.
- Azərbaycan Mərkəzi Asiya tərəfdaşları ilə sülhü, tərəfdaşlığı və regionumuzun davamlı, firavan gələcəyini inkişaf etdirmək üçün əməkdaşlığa sadiqdir.
