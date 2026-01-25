https://news.day.az/azerinews/1811776.html Putin və Zelenski tezliklə görüşə bilər Vaşinqton administrasiyası Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski arasında görüşün tezliklə baş tuta biləcəyinə inanır. Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə ABŞ rəsmisi "Axios"a bildirib. Mənbənin məlumatına görə, Putin və Zelenski arasında görüşə çox yaxınıq:
Putin və Zelenski tezliklə görüşə bilər
Vaşinqton administrasiyası Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski arasında görüşün tezliklə baş tuta biləcəyinə inanır.
Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə ABŞ rəsmisi "Axios"a bildirib.
Mənbənin məlumatına görə, Putin və Zelenski arasında görüşə çox yaxınıq:
"Düşünürük ki, buna çox da uzaq deyilik. Əgər indiki kursla irəliləməyə davam etsək, buna nail olacağıq".
Portalın qeyd etdiyinə görə, ABŞ administrasiyasında Əbu-Dabidə (BƏƏ) keçirilən üçtərəfli görüşün Vaşinqtonun gözlədiyindən də yaxşı keçdiyi düşünülür.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре