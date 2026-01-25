Putin və Zelenski tezliklə görüşə bilər

Vaşinqton administrasiyası Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski arasında görüşün tezliklə baş tuta biləcəyinə inanır.

Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə ABŞ rəsmisi "Axios"a bildirib.

Mənbənin məlumatına görə, Putin və Zelenski arasında görüşə çox yaxınıq:

"Düşünürük ki, buna çox da uzaq deyilik. Əgər indiki kursla irəliləməyə davam etsək, buna nail olacağıq".

Portalın qeyd etdiyinə görə, ABŞ administrasiyasında Əbu-Dabidə (BƏƏ) keçirilən üçtərəfli görüşün Vaşinqtonun gözlədiyindən də yaxşı keçdiyi düşünülür.