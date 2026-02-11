https://news.day.az/azerinews/1815339.html “Qarabağ” dünya reytinqində irəlilədi "Qarabağ" klubu dünya reytinqində doqquz pillə irəliləyib. Day.Az "Qafqazinfo"-a istinadən xəbər verir ki, bu, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) açıqladığı siyahıda öz əksini tapıb. "Köhlən atlar" 200 xalla 60-cı sırada qərarlaşıb.
"Qarabağ" klubu dünya reytinqində doqquz pillə irəliləyib.
Day.Az "Qafqazinfo"-a istinadən xəbər verir ki, bu, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) açıqladığı siyahıda öz əksini tapıb.
"Köhlən atlar" 200 xalla 60-cı sırada qərarlaşıb. Ölkənin digər təmsilçilərindən "Sabah" (96 xal) 224-cü yerdən 211-ə qalxıb. "Zirə" (63 xal) 389-cu mövqedən 418-ə, "Araz-Naxçıvan" (59 xal) 456-dan 468-ci pilləyə geriləyib.
502 klubun yer aldığı siyahıda Fransanın PSJ klubu 595 xalla liderdir.
