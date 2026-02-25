https://news.day.az/azerinews/1818198.html UEFA Çempionlar Liqası: "Nyukasl"-"Qarabağ" matçında ilk hissə başa çatıb - CANLI - YENİLƏNİB-4 00:46 "Nyukasl"-"Qarabağ" matçında ilk hissə başa çatıb. Day.Az xəbər verir ki, ilk hissəsinin yekununda meydan sahiblər 2:0 hesaı ilə öndədirlər. 00:06 "Nyukasl" UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində "Qarabağa" ikinci qolu vurub. 00:05
UEFA Çempionlar Liqası: "Nyukasl"-"Qarabağ" matçında ilk hissə başa çatıb - CANLI - YENİLƏNİB-4
00:46
"Nyukasl"-"Qarabağ" matçında ilk hissə başa çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, ilk hissəsinin yekununda meydan sahiblər 2:0 hesaı ilə öndədirlər.
00:06
"Nyukasl" UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində "Qarabağa" ikinci qolu vurub.
00:05
"Nyukasl" UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində "Qarabağ"la oyunda hesabı açıb.
00:00
UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində "Nyukasl"-"Qarabağ" matçı start götürüb.
