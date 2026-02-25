UEFA Çempionlar Liqası: "Nyukasl"-"Qarabağ" matçında ilk hissə başa çatıb

00:46

"Nyukasl"-"Qarabağ" matçında ilk hissə başa çatıb. 

Day.Az xəbər verir ki, ilk hissəsinin yekununda meydan sahiblər 2:0 hesaı ilə öndədirlər.

00:06

"Nyukasl" UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində "Qarabağa" ikinci qolu vurub. 

00:05

"Nyukasl" UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində "Qarabağ"la oyunda hesabı açıb.

00:00

UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində "Nyukasl"-"Qarabağ" matçı start götürüb.