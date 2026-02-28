Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik

Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın bir unsiyasının qiyməti 36.2355 manat və ya 0.4 faiz artıb.

Day.Az-ın Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən məlumatına görə, qızılın bir unsiyasının orta qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 351.8303 manat və ya 4.2 faiz artaraq 8801.7857 manat təşkil edib.

Qızılın bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

16 fevral

8460.7470

23 fevral

8773.3770

17 fevral

8419.7515

24 fevral

8785.6425

18 fevral

8388.7775

25 fevral

8812.2475

19 fevral

8477.3220

26 fevral

8828.0490

20 fevral

8503.1790

27 fevral

8809.6125

Həftəlik orta qiymət

8449.9554

Həftəlik orta qiymət

8801.7857

Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir unsiyasının qiyməti 3.9588 manat və ya 2.7 faiz artıb. Gümüşün bir unsiyasının həftəlik orta qiyməti isə 150.3745 manat olub ki, bu da əvvəlki həftə ilə müqayisədə 20.30082 manat və ya 15.6 faiz çoxdur.

 

Gümüşün bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

16 fevral

128.0226

23 fevral

148.2159

17 fevral

127.7808

24 fevral

147.6686

18 fevral

128.9365

25 fevral

151.9817

19 fevral

132.5350

26 fevral

151.8316

20 fevral

133.0935

27 fevral

152.1747

Həftəlik orta qiymət

130.07368

Həftəlik orta qiymət

150.3745

Azərbaycanda platinin bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 353.8125 manat və ya 9.6 faiz artıb. Platinin bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 329.5722 manat və ya 9.4 faiz artaraq 3823.2813 manat təşkil edib.

Platinin bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

16 fevral

3475.6500

23 fevral

3690.1900

17 fevral

3436.7030

24 fevral

3655.0085

18 fevral

3506.5390

25 fevral

3822.9940

19 fevral

3518.6175

26 fevral

3904.2115

20 fevral

3531.0360

27 fevral

4044.0025

Həftəlik orta qiymət

3493.7091

Həftəlik orta qiymət

3823.2813

Azərbaycanda palladiumun bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 125.273 manat və ya 4.2 faiz artıb. Palladiumun bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 148.6191 manat və ya 5.1 faiz artaraq 3038.3658 manat olub.

Palladiumun bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

16 fevral

2851.5290

23 fevral

2979.0120

17 fevral

2881.7295

24 fevral

2982.8455

18 fevral

2933.3840

25 fevral

3078.4280

19 fevral

2915.4320

26 fevral

3047.2585

20 fevral

2866.6590

27 fevral

3104.2850

Həftəlik orta qiymət

2889.7467

Həftəlik orta qiymət

3038.3658
 