Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik İCMALI
Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın bir unsiyasının qiyməti 36.2355 manat və ya 0.4 faiz artıb.
Day.Az-ın Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən məlumatına görə, qızılın bir unsiyasının orta qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 351.8303 manat və ya 4.2 faiz artaraq 8801.7857 manat təşkil edib.
|
Qızılın bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik
|
16 fevral
|
8460.7470
|
23 fevral
|
8773.3770
|
17 fevral
|
8419.7515
|
24 fevral
|
8785.6425
|
18 fevral
|
8388.7775
|
25 fevral
|
8812.2475
|
19 fevral
|
8477.3220
|
26 fevral
|
8828.0490
|
20 fevral
|
8503.1790
|
27 fevral
|
8809.6125
|
Həftəlik orta qiymət
|
8449.9554
|
Həftəlik orta qiymət
|
8801.7857
Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir unsiyasının qiyməti 3.9588 manat və ya 2.7 faiz artıb. Gümüşün bir unsiyasının həftəlik orta qiyməti isə 150.3745 manat olub ki, bu da əvvəlki həftə ilə müqayisədə 20.30082 manat və ya 15.6 faiz çoxdur.
|
|
16 fevral
|
128.0226
|
23 fevral
|
148.2159
|
17 fevral
|
127.7808
|
24 fevral
|
147.6686
|
18 fevral
|
128.9365
|
25 fevral
|
151.9817
|
19 fevral
|
132.5350
|
26 fevral
|
151.8316
|
20 fevral
|
133.0935
|
27 fevral
|
152.1747
|
Həftəlik orta qiymət
|
130.07368
|
Həftəlik orta qiymət
|
150.3745
Azərbaycanda platinin bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 353.8125 manat və ya 9.6 faiz artıb. Platinin bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 329.5722 manat və ya 9.4 faiz artaraq 3823.2813 manat təşkil edib.
|
Platinin bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik
|
16 fevral
|
3475.6500
|
23 fevral
|
3690.1900
|
17 fevral
|
3436.7030
|
24 fevral
|
3655.0085
|
18 fevral
|
3506.5390
|
25 fevral
|
3822.9940
|
19 fevral
|
3518.6175
|
26 fevral
|
3904.2115
|
20 fevral
|
3531.0360
|
27 fevral
|
4044.0025
|
Həftəlik orta qiymət
|
3493.7091
|
Həftəlik orta qiymət
|
3823.2813
Azərbaycanda palladiumun bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 125.273 manat və ya 4.2 faiz artıb. Palladiumun bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 148.6191 manat və ya 5.1 faiz artaraq 3038.3658 manat olub.
|
Palladiumun bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik
|
16 fevral
|
2851.5290
|
23 fevral
|
2979.0120
|
17 fevral
|
2881.7295
|
24 fevral
|
2982.8455
|
18 fevral
|
2933.3840
|
25 fevral
|
3078.4280
|
19 fevral
|
2915.4320
|
26 fevral
|
3047.2585
|
20 fevral
|
2866.6590
|
27 fevral
|
3104.2850
|
Həftəlik orta qiymət
|
2889.7467
|
Həftəlik orta qiymət
|
3038.3658
