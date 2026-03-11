"Qarabağ" malili hücumçu ilə danışıq aparır - KİV
"Levski"nin hücumçusu Mustafa Sanqare karyerasını Azərbaycan Premyer Liqasında davam etdirə bilər.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "Qarabağ" malili futbolçunun xidmətində maraqlıdır.
Məlumata görə, Azərbaycan çempionu bir neçə gündür Sanqare ilə danışıqlar aparır.
Hazırda forvardın diz zədəsi olmasına baxmayaraq, "Qarabağ"ın marağı güclü olaraq qalır və klub mövsümün sonunda onu transfer etmək üçün səylərini əsirgəmir. Ağdam təmsilçisi oyunçunun özü ilə anlaşsa, onun klubu ilə danışıqları intensivləşdirəcək.
Mali millisinin üzvü yeni bir rəqabət meydanına çıxmaq üçün tezliklə Bolqarıstan çempionatını tərk etməyi düşünür. "Transfermarkt" portalının 1,5 milyon avro dəyər verdiyi 27 yaşlı hücumçunun Sofiya klubu ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayına kimi nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, "Levski" Mustafa Sanqareni 20224-cü ilin yayında Portuqaliyanın "Varzim" klubundan 150 min avroya transfer edib. Təcrübəli forvard cari mövsümdə komandanın heyətində meydana çıxdığı 29 rəsmi matçda 10 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O, daha əvvəl Fransada "Vinsenn", "Rasinq", "Amyen" və "Borqo"nun formasını geyinib.
