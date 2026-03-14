Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik

Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın bir unsiyasının qiyməti 103.0115 manat və ya 1.2 faiz azalıb.

Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən məlumatına görə, qızılın bir unsiyasının orta qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 134.4394 manat və ya 1.5 faiz azalaraq 8762.5735 manat təşkil edib.

Qızılın bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

2 mart

9104.6985

9 mart

-

3 mart

9111.8810

10 mart

8781.1205

4 mart

8766.7640

11 mart

8847.4630

5 mart

8788.8300

12 mart

8743.6015

6 mart

8712.8910

13 mart

8678.1090

Həftəlik orta qiymət

8897.0129

Həftəlik orta qiymət

8762.5735

Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir unsiyasının qiyməti 6.9505 manat və ya 4.6 faiz azalıb. Gümüşün bir unsiyasının həftəlik orta qiyməti isə 146.855325 manat olub ki, bu da əvvəlki həftə ilə müqayisədə 1.692995 manat və ya 1.1 faiz azdır.

 

Gümüşün bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

2 mart

159.4122

9 mart

-

3 mart

152.4645

10 mart

150.3560

4 mart

144.0172

11 mart

150.0259

5 mart

143.8009

12 mart

143.6339

6 mart

143.0468

13 mart

143.4055

Həftəlik orta qiymət

148.54832

Həftəlik orta qiymət

146.855325

Azərbaycanda platinin bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 73.236 manat və ya 2 faiz azalıb. Platinin bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 94.224625 manat və ya 2.5 faiz azalaraq 3696.579875 manat təşkil edib.

Platinin bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

2 mart

4026.6115

9 mart

-

3 mart

3906.5065

10 mart

3718.9200

4 mart

3633.7755

11 mart

3754.8750

5 mart

3720.1185

12 mart

3666.8405

6 mart

3667.0105

13 mart

3645.6840

Həftəlik orta qiymət

3790.8045

Həftəlik orta qiymət

3696.579875

Azərbaycanda palladiumun bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 87.4055 manat və ya 3 faiz azalıb. Palladiumun bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 108.2231 manat və ya 4 faiz azalaraq 2818.838 manat olub.

Palladiumun bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

2 mart

3094.4930

9 mart

-

3 mart

3034.4915

10 mart

2862.1030

4 mart

2857.5555

11 mart

2850.7810

5 mart

2865.3670

12 mart

2787.7705

6 mart

2833.3985

13 mart

2774.6975

Həftəlik orta qiymət

2937.0611

Həftəlik orta qiymət

2818.838

Qeyd edək ki, 2026-cı ildə 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü bazar gününə təsadüf etdiyi üçün, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə əsasən, növbəti iş günü olan 9 mart (bazar ertəsi) da qeyri-iş günü hesab olunur. Bu səbəbdən həmin tarixə dair göstəricilər açıqlanmayıb.