Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik İCMALI
Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın bir unsiyasının qiyməti 103.0115 manat və ya 1.2 faiz azalıb.
Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən məlumatına görə, qızılın bir unsiyasının orta qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 134.4394 manat və ya 1.5 faiz azalaraq 8762.5735 manat təşkil edib.
|
Qızılın bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik
|
2 mart
|
9104.6985
|
9 mart
|
-
|
3 mart
|
9111.8810
|
10 mart
|
8781.1205
|
4 mart
|
8766.7640
|
11 mart
|
8847.4630
|
5 mart
|
8788.8300
|
12 mart
|
8743.6015
|
6 mart
|
8712.8910
|
13 mart
|
8678.1090
|
Həftəlik orta qiymət
|
8897.0129
|
Həftəlik orta qiymət
|
8762.5735
Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir unsiyasının qiyməti 6.9505 manat və ya 4.6 faiz azalıb. Gümüşün bir unsiyasının həftəlik orta qiyməti isə 146.855325 manat olub ki, bu da əvvəlki həftə ilə müqayisədə 1.692995 manat və ya 1.1 faiz azdır.
|
|
2 mart
|
159.4122
|
9 mart
|
-
|
3 mart
|
152.4645
|
10 mart
|
150.3560
|
4 mart
|
144.0172
|
11 mart
|
150.0259
|
5 mart
|
143.8009
|
12 mart
|
143.6339
|
6 mart
|
143.0468
|
13 mart
|
143.4055
|
Həftəlik orta qiymət
|
148.54832
|
Həftəlik orta qiymət
|
146.855325
Azərbaycanda platinin bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 73.236 manat və ya 2 faiz azalıb. Platinin bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 94.224625 manat və ya 2.5 faiz azalaraq 3696.579875 manat təşkil edib.
|
Platinin bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik
|
2 mart
|
4026.6115
|
9 mart
|
-
|
3 mart
|
3906.5065
|
10 mart
|
3718.9200
|
4 mart
|
3633.7755
|
11 mart
|
3754.8750
|
5 mart
|
3720.1185
|
12 mart
|
3666.8405
|
6 mart
|
3667.0105
|
13 mart
|
3645.6840
|
Həftəlik orta qiymət
|
3790.8045
|
Həftəlik orta qiymət
|
3696.579875
Azərbaycanda palladiumun bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 87.4055 manat və ya 3 faiz azalıb. Palladiumun bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 108.2231 manat və ya 4 faiz azalaraq 2818.838 manat olub.
|
Palladiumun bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik
|
2 mart
|
3094.4930
|
9 mart
|
-
|
3 mart
|
3034.4915
|
10 mart
|
2862.1030
|
4 mart
|
2857.5555
|
11 mart
|
2850.7810
|
5 mart
|
2865.3670
|
12 mart
|
2787.7705
|
6 mart
|
2833.3985
|
13 mart
|
2774.6975
|
Həftəlik orta qiymət
|
2937.0611
|
Həftəlik orta qiymət
|
2818.838
Qeyd edək ki, 2026-cı ildə 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü bazar gününə təsadüf etdiyi üçün, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə əsasən, növbəti iş günü olan 9 mart (bazar ertəsi) da qeyri-iş günü hesab olunur. Bu səbəbdən həmin tarixə dair göstəricilər açıqlanmayıb.
