Sənaye və istehsal sektoruna kredit qoyuluşu artıb
Bu ilin martın 1-nə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar və qeyri-banklar tərəfindən sənaye və istehsal sektoruna qoyulmuş kreditlərin həcmi 1,698 milyard manat təşkil edib.
Day.Az bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu göstərici aylıq müqayisədə 14,8 milyon manat və ya 0,9%, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 79 milyon manat və ya 4,9% çoxdur.
Qeyd edək ki, ümumilikdə bu ilin martın 1-nə Azərbaycanda real sektora kredit qoyuluşu üzrə kredit portfeli 32,564 milyard manat təşkil edib.
Bu da aylıq müqayisədə 143,3 milyon manat və ya 0,4%, 2025-ci ilin eyni dövründəki göstərici ilə müqayisədə isə 2,7 milyard manat və ya 9% artım deməkdir.
