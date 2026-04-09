Zelenski Putinlə görüşməyə hazırdır
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski hesab edir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüş ABŞ-da və ya Yaxın Şərqdə baş tuta bilər.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə İtaliyanın RAI radiostansiyasına müsahibəsində bildirib.
"Putinlə görüşə hazıram. Qətiyyən nə Moskvada, nə də Kiyevdə. Amma görüşmək üçün çox yer var - Yaxın Şərqdə, Avropada, ABŞ-da",- Zelenski bildirib.
Ukrayna prezidenti ABŞ-nin iştirakı ilə davam edən danışıqlar prosesindən də bəhs edib və qeyd edib ki, bu proses əsasənYaxın Şərqdə cəmləşib.
Bundan əvvəl Zelenski Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün üçtərəfli görüşün alternativ variantını təklif edib.Onun fikrincə, danışıqlarda vasitəçi kimi çıxış edən ABŞ nümayəndə heyəti əvvəlcə Kiyevə, daha sonra isə Moskvaya səfər edə bilər.
