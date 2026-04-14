Xəzərdə balıqçı batdı

Neft Daşlarının yaxınlığında balıqçı dənizdə batıb.

Bu barədə Day.Az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

Hadisə ilə əlaqədar dərhal aidiyyəti qurumlar, o cümlədən Xəzər dənizində üzən gəmilər məlumatlandırılıb.

Hazırda FHN-in Aviasiya dəstəsinin helikopteri və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin xilasediciləri cəlb olunmaqla dənizdə batdığı ehtimal olunan Osmanov Rahim Ramiz oğlunun axtarışları davam etdirilir.