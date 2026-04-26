Əməkdar artist Əli Əliyev vəfat edib

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Əli Şəmsəddin oğlu Əliyev vəfat edib.

Day.Az xəbər verir ki, 1956-cı ildə anadan olan Əli Əliyev 1983-cü ildən etibarən Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrında çalışıb.

 

Aktyor "Anamın kitabı", "Dəli İbrahim", "Məşədi İbad" kimi tamaşalarda çıxışları ilə yadda qalıb.