Uzun müddət oturmaq sağlamlıq üçün təhlükəlidir
Mütəxəssislər uzun saatlar oturaq işləməyin ürək-damar xəstəlikləri, diabet, piylənmə və bel ağrıları riskini artırdığını bildirirlər.
Day.Az xəbər verir ki, araşdırmalara görə, gündə 8-10 saatdan çox oturmaq sağlamlığa ciddi zərər verə bilər.
Alimlər qeyd edir ki, hərəkətsizlik zamanı əzələlər zəifləyir, qan dövranı yavaşlayır və maddələr mübadiləsi pozulur. Bu isə zamanla yüksək təzyiq, yorğunluq və onurğa problemlərinə səbəb ola bilər.
Mütəxəssislər zərərin qarşısını almaq üçün hər 30-60 dəqiqədən bir ayağa qalxmağı, qısa gəzintilər etməyi və gündəlik fiziki aktivliyi artırmağı tövsiyə edirlər.
