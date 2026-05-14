Bu günə olan valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 14 may tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

Day.Az-ın AMB-yə istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.

Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9916 manat, 1 türk lirəsi 0,0374 manat, 100 rus rublu isə 2,2989 manat olub.

USD 1,7
EUR 1,9916
AUD 1,2337
BYN 0,6031
AED 0,4628
KRW 0,1139
CZK 0,0819
CNY 0,2505
DKK 0,2665
GEL 0,6352
HKD 0,2171
INR 0,0177
GBP 2,2998
SEK 0,1824
CHF 2,1746
ILS 0,5854
CAD 1,2404
KWD 5,513
KZT 0,3622
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5556
MDL 0,0992
NOK 0,1854
UZS 0,0141
PKR 0,6094
PLN 0,4688
RON 0,3823
RUB 2,2989
RSD 0,017
SGD 1,3355
SAR 0,4531
xdr 2,3329
TRY 0,0374
TMT 0,4857
UAH 0,0387
JPY 1,0769
NZD 1,0085