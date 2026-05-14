Sərnişinlərə sevindirici XƏBƏR: Bakı-Qəbələ qatarı Kürdəmirdə də dayanacaq Mayın 16-dan başlayaraq Bakı-Qəbələ-Bakı xətti ilə hərəkət edən qatarlar Kürdəmir stansiyasında da dayanacaq. Bu barədə Day.Az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) məlumat verilib. Bildirilib ki, bununla da, ADY-nin bütün rayonlararası marşrutları ilə Kürdəmirə səfər etmək mümkün olacaq.
