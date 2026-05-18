Keyfiyyətli mənzil təminatı müasir dünyanın əsas çağırışlarından biridir - Sadır Japarov
2025-ci ildə Qırğızıstanda 1,8 milyon kvadratmetrdən çox yaşayış sahəsi istifadəyə verilib, sektora yatırılan investisiyanın həcmi isə təxminən 2 milyard dollara çatdırılıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü sessiyası (WUF13) çərçivəsində keçirilən Liderlər Sammitində deyib.
Onun sözlərinə görə, WUF13 Şəhərləşmə, dayanıqlı inkişaf, iqlim dəyişikliyi və mənzil əlçatanlığı məsələlərinin müzakirəsi üçün unikal platforma təqdim edir.
"Dağlıq ölkə kimi Qırğızıstan Respublikası dağ regionlarının dayanıqlı inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının məlumatına görə, dağlar yalnız dünyada yaşayan 1,1 milyard dağ sakininin yaşayışını və rifahını birbaşa dəstəkləyir, eyni zamanda dağətəyi ərazilərdə yaşayan milyardlarla insana da dolayı fayda verir. Dağ şəhərlərinin dayanıqlı inkişafını təmin etmək üçün diqqətinizi üç əsas istiqamətə yönəltmək istərdim. Birincisi, ekosistemlərin dayanıqlığının təmin edilməsidir. Xüsusilə, buzlaqların əriməsi nəticəsində su axınının azalmasına uyğunlaşma və suya qənaət texnologiyalarının tətbiqi olduqca vacibdir. İkinci istiqamət isə bələdiyyə xidmətlərinin, nəqliyyatın və enerji təchizatı sistemlərinin rəqəmsallaşdırılmasıdır. Bu yanaşma dağlıq bölgələrin xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış ağıllı texnologiyaların inkişafını nəzərdə tutur.
Üçüncü istiqamət insan kapitalı və mədəni irsdir. Buraya təhsil və sosial infrastrukturun inkişafı, turizm marşrutları və obyektlərinin yaradılması daxildir. Bu gün əlçatan, təhlükəsiz və keyfiyyətli mənzillə təminat müasir dünyanın əsas çağırışlarından biridir", - deyə o qeyd edib.
