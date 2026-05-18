Qırğızıstan dağlıq bölgələrin dayanıqlı inkişafına xüsusi diqqət ayırır - Sadır Japarov
Qırğızıstan dağlıq regionların və dağ şəhərlərinin dayanıqlı inkişafına xüsusi önəm verir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Bakıda keçirilən WUF13 çərçivəsində liderlərin sammitində çıxışı zamanı deyib.
"Dağlıq ölkə olaraq Qırğızıstam dağ regionlarının dayanıqlı inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir. Təəssüflər olsun ki, buzlaqların əriməsi, iqlim dəyişikliyi, əhalinin miqrasiyası və ekosistemlərə artan təzyiq yüksək dağlıq və dağətəyi bölgələrdə yerləşən şəhərlərə mənfi təsir göstərir",- deyə o qeyd edib.
Sadır Japarov vurğulayıb ki, dağ şəhərlərinin dayanıqlı inkişafı üçün ekosistemlərin dayanıqlığının təmin edilməsi, suya qənaət edən texnologiyaların tətbiqi, ekoloji tullantı emalı sistemlərinin qurulması, həmçinin enerji-səmərəli və seysmik-dayanıqlı həllərdən istifadə etməklə tikinti həllərinin həyata keçirilməsi vacibdir.
Sadır Japarov vurğulayıb ki, dağ şəhərlərinin dayanıqlı inkişafı üçün ekosistemlərin davamlılığının təmin edilməsi, suya qənaət edən texnologiyaların tətbiqi, ekoloji cəhətdən təmiz tullantıların emalı sistemlərinin qurulması, eləcə də enerji səmərəli və seysmik dayanıqlı həllərdən istifadə edilməklə tikintinin aparılması istiqamətində tədbirlərə ehtiyac var.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре