Mikayıl Cabbarov Pəncab əyalətinin Baş naziri ilə görüşüb - FOTO
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) çərçivəsində Pakistan İslam Respublikasının Pəncab əyalətinin Baş naziri Məryəm Nəvaz Şərif ilə görüşüb.
Bu barədə Day.Az-a İqtisadiyyat Nazirliyindən məlumat verilib.
Görüşdə investisiya, ticarət, enerji, sənaye, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib.
Azərbaycan ilə Pakistan arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq münasibətləri məmnunluqla vurğulanıb, iki ölkə arasında siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğu və qarşılıqlı etimada əsaslanan əməkdaşlığın davamlı şəkildə inkişaf etdiyi qeyd olunub. Tərəflər Azərbaycan-Pakistan münasibətlərinin iqtisadi sahədə də geniş potensiala malik olduğunu bildiriblər.
Müzakirələr zamanı iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarının tam reallaşdırılması, qarşılıqlı investisiyaların təşviqi və biznes dairələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri diqqət mərkəzində olub. Tərəflər ticarət, enerji, sənaye, nəqliyyat və digər istiqamətlərdə birgə fəaliyyətin gücləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar.
Tərəflər Preferensial Ticarət Sazişinin iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin və işgüzar əməkdaşlığın genişləndirilməsində mühüm rol oynadığını qeyd ediblər. Sazişin biznes subyektləri arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə, ticarət dövriyyəsinin artmasına və yeni əməkdaşlıq istiqamətlərinin formalaşmasına töhfə verdiyi vurğulanıb.
Qeyd edək ki, WUF13 mayın 17-dən 22-dək BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) və Azərbaycan hökumətinin əməkdaşlığı çərçivəsində Bakıda keçirilir.
Tədbirin proqramı mənzil təminatı məsələsi kimi dünyanın ən aktual problemlərindən birinin müzakirəsi üçün müxtəlif maraqlı tərəfləri və həmfikir qrupların nümayəndələrini bir araya gətirir.
"Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunmuş WUF13 tədbiri dünyanın müxtəlif ölkələrinin milli hökumətlərini, eləcə də icmaları, mütəxəssisləri və tərəfdaşları fikir mübadiləsi aparmaq, siyasi yanaşmalar formalaşdırmaq və dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində həll yollarının tapılması istiqamətində fəaliyyəti sürətləndirmək üçün bir araya gətirir.
Proqram praktiki və həll yönümlü platformalar, həmçinin interaktiv görüş formatları vasitəsilə yüksək səviyyəli müzakirələrin aparılması üçün imkan yaradır və qlobal siyasətin yerli təcrübəyə əsaslanmasını təmin edir.
