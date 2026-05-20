“Carlsberg Group”u ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

"Carlsberg Group"la 2025-2029-cu illər üzrə Anlaşma Memorandumu çərçivəsində görülən işlər müzakirə olunub.

Bu barədə Day.Az-a İqtisadiyyat Nazirliyindən məlumat verilib.

 

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "Carlsberg Group"un Mərkəzi və Şərqi Avropa və Hindistan regionunda icraçı vitse-prezidenti Nikos Kalaitzidakis ilə görüşüb.

Görüşdə "Carlsberg Group"la işbirliyi istiqamətləri nəzərdən keçirilib.

2025-2029-cu illər üzrə Anlaşma Memorandumu çərçivəsində görülən işlər, pivə sənayesində tənzimləmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, xammal və qablaşdırmanın lokallaşdırılması, eləcə də regionda yeni biznes imkanları müzakirə olunub.