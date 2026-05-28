Qazaxıstan, Azərbaycan və Türkiyə könüllülük hərəkatını inkişaf etdirir - FOTO
Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyində "Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkiyənin inkişafında qadın könüllülərin töhfəsi" mövzusunda beynəlxalq forum keçirilib. Tədbirin təşkilatçıları Bakı Beynəlxalq Qadınlar Klubu və Qazaxıstanın Azərbaycandakı Səfirliyi olub.
Tədbirdə tanınmış ictimai xadimlər, qadın sahibkarlar, dövlət qurumlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının və diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak ediblər.
Qazaxıstanın Azərbaycandakı Səfiri Alim Bayel forumun Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Günü və Könüllülər İlinə həsr olunduğunu vurğulayıb. O, 2026-cı ilin Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin təşəbbüsü ilə BMT tərəfindən Dayanıqlı İnkişaf naminə Beynəlxalq Könüllülər İli elan edildiyini qeyd edib. A. Bayel həmçinin, qazax cəmiyyətində müasir könüllülük qədim qarşılıqlı yardım ənənəsi olan "Asar"dan qaynaqlandığını bildirib.
Azərbaycan Milli Məclisinin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin Sədri Hicran Hüseynova Azərbaycanda qadın fəallığının yaranma tarixi və qadınlara göstərilən müasir dəstək tədbirləri barədə danışıb. Meksikanın Azərbaycandakı Səfiri Maria Viktoriya Romero Kabalyero forumda təmsil olunan ölkələrdə qadın könüllülüyünün işıqlandırılması təşəbbüslərinə dəstəyini ifadə edib.
Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirinin xanımı Zöhrə Akgün pediatr kimi iş təcrübəsinə əsaslanaraq uşaqlarda autizmin erkən diaqnostikasının vacibliyi, onların həmyaşıdları ilə birlikdə dost və sosial mühitdə təhsil alma imkanlarının yaradılması barədə təqdimatla çıxış edib, həmçinin Türkiyənin bu sahədəki təcrübəsini bölüşüb.
Tədbir çərçivəsində Qazaxıstan, Azərbaycan, Türkiyə, Moldova və ABŞ-dan olan spikerlər müasir cəmiyyətdə qadın könüllülərin rolunu əks etdirən təqdimatlarla çıxış ediblər.
Bakı Beynəlxalq Qadınlar Klubunun Prezidenti Asemgül Bayel, Astana Akimatının Xidmətlər və Turizm Kollecinin Direktoru Saltanat Basıqarayeva, "Astana Jastarı" Gənclər Resurs Mərkəzinin könüllülük hərəkatının inkişafı departamentinin rəhbəri Elvira Yesmuxanova Qazaxıstanda könüllülük hərəkatının təcrübəsi və uğurları barədə məlumat veriblər. "Sky Line Partners" şirkətinin təsisçisi və prezidenti Aytən Şirinova, Çeşmə Aqromədəni İnkişaf Kooperativinin sədri Yeşim Tüzün Yüksəl və digər çıxış edənlər qadın könüllülüyünün inkişaf perspektivləri, çətinlikləri və strateji istiqamətləri barədə söz açıblar.
Forumun yekununda iştirakçılar qadın vətəndaş təşəbbüslərinin təşviqi və türk dünyasında birgə layihələrin həyata keçirilməsi sahəsində əməkdaşlıq barədə razılığa gəliblər.
Tədbirdə həmçinin Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Fərqanə Qasımova, Gülyanaq və Gülyaz Məmmədovalar, eləcə də inkişaf xüsusiyyətləri olan uşaqlar çıxış ediblər.
Bakı Beynəlxalq Qadınlar Klubu 1994-cü ildə təsis edilən qeyri-hökumət qeyri-kommersiya təşkilatıdır. Klub fəaliyyət göstərdiyi 32 il ərzində çoxsaylı mədəni, xeyriyyə və maarifləndirici tədbirlər keçirib və bunlardan sonuncusu 2026-cı ilin aprel ayında Bakıda keçirilən yaz xeyriyyə yarmarkası olub.
