Признанному композитору, произведения которого часто звучат на разных концертных и театральных площадках от США до Вьетнама, директору дома-музея Узеира Гаджибейли, секретарю Союза композиторов Азербайджана Сардару Фараджеву недавно, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, за заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры было присвоено почетное звание Народного артиста Азербайджана.

В беседе с Day.Az, комментируя данное событие, С. Фараджев признался, что первым чувством, которое он испытал, узнав новость, было чувство благодарности.

"Я благодарен нашему Президенту Ильхаму Алиеву за то, что он так внимательно относится к людям искусства, за то, что так высоко ценит наш труд. И также я благодарен Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, потому что она большое внимание уделяет нашему искусству, культуре, поддерживает музыкантов, артистов, писателей. Я хочу подчеркнуть, что именно Мехрибан Алиева стояла у истоков масштабного проекта "Мир Узеира". Мне посчастливилось участвовать в процессе подготовки некоторых проектов, и я видел, что это очень тяжело. Поэтому никто и не брался за публикацию творчества великого композитора. Но это сделала Мехрибан ханум", - сказал наш собеседник.

По его словам, сегодня культурная жизнь Азербайджана достаточно насыщена. "За последнее время в стране провели невероятное количество различных фестивалей, концертов и других интересных мероприятий. Этот факт не только радует, но и вызывает чувство гордости за нашу страну", - добавил Фараджев.

Народный артист Азербайджана отметил, что десятилетия назад молодые композиторы и музыканты долгое время не могли проявить себя. "Но сегодня все изменилось. Наше независимое Азербайджанское государство всячески поддерживает молодежь в их начинаниях. Поэтому сейчас молодежь, в том числе начинающие композиторы, имеют возможность получать образование в США и Европе, участвовать в различных международных конкурсах и фестивалях за рубежом. Там они демонстрируют свой талант и развиваются. Поэтому я хочу пожелать молодому поколению, чтобы они не переставали быть патриотами своей страны, чтобы хранили традиции национальной музыки и всегда опирались на работу великих азербайджанских композиторов и исполнителей", - сказал Фараджев.

Композитор всегда работал в нескольких сферах: он начинал работу в музее с самой маленькой должности и дошел до должности директора, писал научные статьи, стал уважаемым музыковедом и является автором серии книг об Узеире Гаджибейли, Фараджев также пишет либретто, слова песен. Но композиторская деятельность всегда была для него на первом месте. Его произведения часто радуют слух столичных меломанов. Особое восхищение вызвал и балет композитора - "Джавад хан", громкая премьера которого состоялась в 2018 году.

Народный артист сообщил Day.Az, что внимание зрителей, слушателей, читателей к его делу, а также забота государства о деятелях культуры и их бережное отношение к ним всегда вдохновляли его. "Сейчас я работаю над оперой по произведению Гусейна Джавида и над новым балетом", - добавил Фараджев.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!