YARAT представил выставку Homo Urbanus Europeanus в рамках первого Международного Бакинского фестиваля стрит-фотографии

В Музее азербайджанской живописи XX-XXI веков состоялось открытие персональной выставки Homo Urbanus Europeanus (Европейский горожанин) известного французского фотографа Жана-Марка Караччи, представленной в рамках первого Международного Бакинского фестиваля стрит-фотографии.

Выставка организована представительством Европейского союза в Азербайджане и Пространством Современного Искусства YARAT в рамках Дней Европы. Данная экспозиция включает в себя кадры, сделанные в 27 столицах ЕС, и продлится до 29 мая, сообщили Day.Az организаторы. Куратор экспозиции - Фахрия Мамедова.

В мероприятии приняли участие представители культуры и дипломатических миссий.

"Работы из 27 европейских столиц демонстрируют сходство с различием, или "европейство" с разнообразием. Он спрашивает нас: "Кто мы? Что такое Европа? Где это начинается и где заканчивается?" Выставка Жана-Марка Караччи Homo Urbanus Europeanus несет посыл "Да Европе" - идеальный способ отпраздновать День Европы", - отметил на открытии глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

В объектив камеры автора проекта Homo Urbanus Europeanus попали люди, одинокие прохожие, сфотографированные на городском фоне.

Художник-фотограф Жан-Марк Караччи подходит к городским ландшафтам примерно так же, как археолог, который рассматривает, собирает детали и пытается реконструировать быт некоторых первобытных обществ. Автор наблюдает за городским жителями и средой их обитания, как биолог изучает свойства клетки.

Каждый кадр из серии выставки Homo Urbanus Europeanus по убедительности его кадрирования и четкости изложения звучит как гимн величественному горожанину.

Герой проекта - это персонаж, который одиноко прогуливается по городу, иногда останавливается и машет рукой, гордый и решительный в своем одиночестве, но не демонстрирующий при этом никакого отчуждения от окружающей его среды. Ему соответствует роль победителя.

Как говорит сам автор Жан Марк Караччи: "Это человеческое присутствие, этот силуэт, возникающий всегда в нужном месте в нужное время, придает городу неожиданную красоту и великолепие".

Жан-Марк Караччи (род. 1958, Тунис) живет и работает в Париже. В раннем детстве при поддержке своего старшего брата он начал фотографировать и создал свою фотолабораторию в возрасте 15 лет. Когда ему было 20 лет, он был призван в армию и по счастливому случаю назначен официальным фотографом полка. Будучи фотографом-самоучкой, за время службы в армии он развил свои навыки и технический опыт в фотографировании людей. Он всегда сосредотачивался на человеке как представлении сопричастности и редко - в качестве социального объекта. На его работы сильно повлияло творчество таких фотографов, как Анри Картье-Брессон, Эллиотт Эрвитт, Раймон Депардон, а также американского художника Эдварда Хоппера.

Проект Homo Urbanus Europeanus стартовал в Братиславе в июне 2007 года. До сих пор в рамках проекта было охвачено 43 европейских столицы и метрополии. В 2022 году Жан-Марк Караччи планирует посетить Баку и включить столицу Азербайджана в серию Homo Urbanus Europeanus.

Выставка Homo Urbanus Europeanus прошла в 27 странах: Польше, Франции, Испании, Болгарии, Германии, Великобритании, Австралии, Эстонии, Чешской Республике, Финляндии, Македонии, Китае, Южной Корее, Словении, Словакии, Украине, Хорватии, Австрии, Венгрии, Казахстане, Буркина-Фасо, на Кипре, в Бразилии, Кот д'Ивуаре, Зимбабве, Тринидаде и Тобаго, Перу.

О фестивале

Пространство Современного Искусства YARAT представляет первый Бакинский фестиваль стрит-фотографии, который объединил лучшие работы в жанре уличной фотографии, сделанные профессионалами и фотографами-любителями.

За долгие месяцы карантина мы все соскучились по ярким событиям и научились совершенно по-новому воспринимать красоту нашего города, его зданий и улиц.

Цель этого некоммерческого фестиваля - создать глобальную платформу для изучения уличной фотографии посредством выставок, семинаров, лекций и других мероприятий. Фестиваль организован совместно Центром Современного Искусства YARAT (Азербайджан) и стрит- фотографом и путешественником Андреем Глазковым (Россия).

Первый Бакинский фестиваль стрит-фотографии объединил под общим названием "Улицы в фокусе" авторов, которых завораживают игра света в листве деревьев, лица случайных прохожих и индустриальные пейзажи. В 2021 организаторы собрали работы фотографов, которые умеют передавать историю через фотографию или просто любят ловить моменты.

Конкурс фестиваля поддерживается Canon Азербайджан и компанией DiVi.

Приглашенные фотографы (международный состав) - Игорь Мухин (Россия), Жан-Марк Караччи (Франция), Дарья Троицкая (Италия), Константин Носачев (США), Саша Ван дер Верф (Австрия), Николай Дуткин (Россия), Ребекка Уилтшир (Австралия) ), Мехран Черагчи (Иран), Гурам Цибахашвили (Грузия), Леван Керхеулидзе (Грузия) и другие.

Приглашенные фотографы (Азербайджан) - Рафаэль Гамбаров, Асим Талиб, Мирнаиб Гасаноглу, Шахвелед Эйвазов, Ильгар Джафаров, Руфат Абас, Эльдар Акбаров, Эмиль Халилов, Севиндж Асланова, Эмиль Агаев, Агдес Багирзаде, Вугар Ибадов, Ситара Ибрагимбейли, Нана Гафарова, Заур Мирзоев, Илькин Гусейнов, Маджид Алиев, Илькин Ягубов и другие.

Специальные гости фестиваля - Лада Почхуа (США), Элене Капанадзе (Грузия), Фариза Бабаева, Бахруз Гусейнзаде, Бахрам Багирзаде, Вячеслав Сапунов (Азербайджан) и другие.

Партнеры фестиваля:

Администрация Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Музейный центр "Ичеришехер", Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Государственное рекламное агентство Азербайджана (ADRA), Объединение фотографов Азербайджана, представительство Европейского Союза в Азербайджане, Baku Media Center, Центр творчества Максуда Ибрагимбекова, Бакинский книжный Центр, VARYOX, Arts Council Azerbaijan, Тбилисский музей фотографии и мультимедийных технологий, Тбилисский фестиваль фотографии, Behruz Collection, Галерея Urban Street Photo, Агентство Art Factor, студия Орхана Асланова, United Coffee Beans, Barza Art Bureau, Fotografia.Ge галерея Тбилиси, Галерея Container Тбилиси, ПроБаку, Dj Rameen и другие.

Информационные партнеры

Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az, журнал "Баку", журнал Nargis, АзерТадж, Mədəniyyət TV, CBC TV, 1news.az.

Программа фестиваля, новости и подробная информация - на сайте: www.bakustreetphoto.az.

Для дополнительной информации: +99412 5051414; +99450 2469292, info@bakustreetphoto.az

Место проведения

Музей азербайджанской живописи XX-XXI веков, 2-й этаж, поселок Баилово, Площадь Государственного флага. Режим работы: вторник - воскресенье (с 12:00 до 20:00), вход - свободный.

Пожалуйста, примите во внимание, что из-за ограничений в связи с пандемией, число посетителей в выставочном пространстве ограничено до восьми человек.