https://news.day.az/society/1662775.html Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сус Лачинского района
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сус Лачинского района
В село Сус Лачинского района в рамках "Большого возвращения" вернулась очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев.
Как сообщает в пятницу Day.Az, это 39 семей (140 человек).
Семьи, приехавшие в Лачин, вернулись в родные края со слезами радости. Их встретили с большим энтузиазмом, они полюбовались прекрасной панорамой Лачина.
Таким образом, в селе Сус Лачинского района обеспечено постоянное проживание 59 семей (215 человек). Для переселенных семей в селе Сус созданы все условия.
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