Названа дата министерской встречи стран — членов ОПЕК+

Министерская встреча государств - участников ОПЕК+ запланирована на 2 июня. Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.

В сообщении уточняется, что мероприятие пройдет в формате видеоконференции. При этом в тот же день должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Изначально обе встречи были запланированы на 1 июня", - говорится в материале.

ОПЕК+ расшифровывается как Организация стран - экспортеров нефти плюс. Данное объединение включает в себя государства - экспортеры нефти, как входящие в состав ОПЕК, так и не являющиеся ее членами. В частности, к последней категории относятся РФ и Казахстан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!