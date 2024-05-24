В ЕС обсуждают введение санкций против главы минобороны Ирана

Страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций в отношении министра обороны Ирана Мохаммада Резы Аштияни. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, речь идет о новых ограничениях против Ирана за военную поддержку группировок, действующих на Ближнем Востоке и в районе Красного моря.

Как предполагается, новые рестрикции также расширят ранее веденные в отношении Тегерана за якобы поставки России беспилотников и затронут поставки ракет и дронов доверенным странам в регионе. Новый перечень будет включать девять физических и юридических лиц.

Новые меры подразумевают запрет на поездки и заморозку активов, но не нацелены на энергетическую отрасль Ирана. Как отмечает агентство, эти санкции несут по большей части символический характер. Страны блока могут одобрить предложения к концу мая.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!