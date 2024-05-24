Назначен новый руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджана и Пакистана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнее обсуждение Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был вынесен проект постановления парламента "О внесении изменений в решение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики"".

Согласно проекту, руководителем рабочей группы предлагается назначить Кямаледдина Гафарова.

Отметим, что руководителем рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Пакистаном являлась покойный депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!