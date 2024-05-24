Шарлатан Галстанян пытается втереться в доверие к Ирану

Автор: Байрам Эльшадов

Кажется, шарлатан-священник Баграт Галстанян начинает понимать, что дни его протестного движения сочтены. Тот факт, что его поддержка внутри Армении не увеличивается, натолкнула его на мысль о том, что срочно необходимо искать поддержку иностранных государств. Как и подобает манипулятору, он решил попытаться воспользоваться происшествием, чтобы приблизиться и попытаться выстроить отношение.

Решив "попиариться" на трагедии, которая случилась с иранским президентом Эбрахимом Раиси и рядом государственных деятелей, Баграт Галстанян посетил посольство Ирана, где выразил соболезнования. Также он говорил о дружбе и о необходимости улучшать отношения между Арменией и Ираном. Весьма любопытно то, что он говорил от лица страны, учитывая, что он является никем и не представляет правительство.

Весьма смущает тот факт, что человек, по сути стремящийся устроить переворот в своей стране, пытается использовать трагедию иранского народа в своих корыстных целях. Много чего наговорил он об ирано-армянских отношениях, при этом не упомянув, что сам является гражданином Канады. Но иранцы, конечно, прекрасно осведомлены об этом.

В силу восточного гостеприимства они приняли Галстаняна, но сомнительно, что иранцы поверили в честность мошенника, представляющего себя как священника. Такие манипуляции с опытными дипломатами не проходят.

Другой вопрос заключается в том, какому еще государству предложит себя Галстанян? Нет сомнений, что иранцы не воспримут его всерьез, учитывая все риски, которые несет в себе сотрудничество с этим человеком.

Все это показывает, что Галстанян оперирует только через призму манипуляций на чужих проблемах, реальных или выдуманных. Давайте вспомним то, что армянский "священник" пытался заручиться поддержкой карабахских армян, которые вернулись в Армению. Или то, что вся история с маршем на Ереван началась из-за того, что Галстанян придумал "проблему" жителям приграничных сел, которую сам же бросился "решать".

В Армении его сторонниками являются радикалы, которые во всем винят Азербайджан, и поэтому такой подход может работать ситуативно. Но в мировой политике игра ведется по иным правилам и никто не станет делать ставку на непонятного персонажа с запятнанным прошлым и неясным будущим.

Так и в контексте отношений с Ираном он увидел какие-то проблемы. Создается впечатление, что Галстанян понимает тщетность попыток свергнуть армянское правительство и пытается заручиться поддержкой внешних сил. И это показывает, что у него нет четкой стратегии и подхода, а ту "поддержку", которая у него есть в стране, он считает недостаточной для достижения своих целей.