Армяне динамят ВСЁ пророссийское

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Армения постепенно отдаляется от всего, где есть Россия или ее след.

Day.Az представляет публикацию:

"Премьеры стран СНГ сегодня собрались в Ашхабаде, чтобы обсудить торгово-экономическое взаимодействие, включая расширение сотрудничества в энергетике, промышленности и других областях.

В правительстве Армении утром сообщили СМИ, что на заседание вместо Пашиняна отправился вице-премьер Мгер Григорян. Ну вроде ничего, целый вице-премьер.

А сейчас выяснилось, что Григорян тоже не поехал в Ашхабад и отправил вместо себя постпреда Армении при уставных и других органах СНГ, посла в Беларуси Размика Хумаряна.

Кроме того, вслед за политиками и военными дело дошло и до спортсменов. Замминистра спорта Армении заявил, что его страна не собирается принимать у себя Игры СНГ, которые должны были состояться там аж в 2027 году.

Это ж насколько у них горит в одном месте, что объявляют аж за три года заранее - а не по старой армянской привычке, за пару дней до события. Примерно так же Мирзоян сорвал переговоры с Байрамовым и Лавровым в Москве".