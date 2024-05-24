В Баку показали фильм, посвященный памяти Джавида Гасанова

В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (ADNSU) в Баку состоялось мероприятие, посвященное памяти героя Второй Карабахской войны, шехида Джавида Гасанова и показ документального фильма "Yuxumdakı şəhid" (Шехид, который мне приснился), сообщает в пятницу Day.Az.

На мероприятии минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что Джавид Гасанов родился 6 марта 1993 года в Баку. В 1999-2006 годах он учился в полной средней школе №214 имени В.Садыхова, в 2006-2010 годах - в лицее с физико-математическим и информатическим уклоном. В 2010 Джавид Гасанов поступил в Азербайджанскую государственную нефтяную академию (сейчас - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). После прохождения воинской службы он поступил в магистратуру в Университете "Хазар". В разные годы он работал в различных компаниях.

Во время 44-дневной Отечественной войны Джавид Гасанов сражался за освобождение Ходжавенда и Гадрута, где погиб смертью храбрых 20 октября.

Ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Вазех Аскеров в своем выступлении на мероприятии отметил, что студенты, профессорско-преподавательский состав университета с большим уважением относятся к памяти шехидов.

Университет проводит работу по увековечиванию памяти шехидов. В университете есть аудитории имени выпускников этого вуза, погибших в 44-дневной Отечественной войне.

Мать шехида Мирвари Гасанова поделилась с присутствующими воспоминаниями о сыне.

"Сегодня на мероприятие я пришла пораньше. Я стала вспоминать годы учебы Джавида в университете. Я благодарна всем вам, что с большим уважением относитесь к памяти всех шехидов. Они освободили нашу землю от оккупантов, теперь задача молодежи - восстановить и оберегать эти земли", - подчеркнула она.

Председатель Общественного объединения поддержки инвалидов "Мы одна семья", автор идеи фильма Гюнай Агазаде выразила признательность руководству университета за возможность продемонстрировать фильм.

Далее была представлена художественная программа, в ходе которой были представлены музыкальные и хореографические композиции.

Затем вниманию аудитории был представлен фильм режиссера Джанали Акберова "Yuxumdakı şəhid" (Шехид, который мне приснился), посвященный памяти шехида Джавида Гасанова.

Название фильма было выбрано неслучайно. В документальной картине Гюнай Агазаде рассказывает, что несколько лет назад ей приснился молодой человек, который попросил найти его маму и позаботиться о ней. Через некоторое время она вновь увидела его во сне. А однажды, на одном из мероприятий повстречала женщину, на груди которой была прикреплена фотография этого парня. Так произошло знакомство Гюнай Агазаде и Мирвари Гасановой.

В документальном фильме родные, близкие, друзья, боевые товарищи Джавида Гасанова делятся воспоминаниями о нем, рассказывая о его жизни. Фильм получился очень трогательным, душевным.

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