Гасан Багиров примет участие в Новогоднем фестивале джаза в Санкт-Петербурге

Заслуженный артист Азербайджана Гасан Багиров примет участие в "Гитарном форуме" в рамках XXII Новогоднего фестиваля джаза, который откроется сегодня в честь дня рождения Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки - единственной в России концертной организации этого жанра, сообщает Day.Az.

Гасан Багиров - заслуженный артист Азербайджана, один из самых ярких инструменталистов в Петербурге, изысканный мелодист, который блестяще владеет несколькими джазовыми стилями и виртуозно исполняет фламенко.

"Гитарный форум" - в числе новинок этого года и особая программа фестиваля, который проведет Гасан Багиров совместно с народным артистом России Алексеем Кузнецовым и петербуржцем Ильдаром Казахановым.

Филармония джазовой музыки ведет свою летопись с 1 января 1989 года, и с этого дня народный артист России Давид Голощекин является ее руководителем.