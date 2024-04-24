Замдиректора Бакинской русдрамы представит Азербайджан на Вахтанговском фестивале театральных менеджеров

Азербайджан будет представлен на I международной сессии Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров "ВФТМ-Кыргызстан - 2024", которая пройдет с 1 по 5 июня в Бишкеке, сообщает Day.Az.

На мероприятие в Бишкек приедут ведущие управленцы и лидеры культурной индустрии постсоветских стран. Они обменяются передовыми практиками и опытом в маркетинге и менеджменте, обсудят творческие коллаборации и международное сотрудничество, организацию гастролей и фестивального движения.

Азербайджан на международной сессии представит заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов, который выступит в рамках темы "Театральный менеджмент стран СНГ"

В ходе мероприятия лучшие специалисты театральной индустрии смогут не только поделиться друг с другом профессиональными знаниями, но и установить крепкие долгосрочные дружественные и партнерские связи.

В дни форума пройдут практические лаборатории, все участники которых смогут презентовать свои проекты в последний день международной сессии и получить обратную связь от признанных лидеров театральной индустрии.

Для тех, кто не сможет присутствовать на международной сессии лично, будут проводиться онлайн-трансляции.

Для того чтобы стать участником "ВФТМ - Кыргызстан - 2024", необходимо до 30 апреля пройти регистрацию на сайте https://vftmfest.ru/kyrgyzstan

Отметим, что Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров (ВФТМ) проходит в России с 2019 года.

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